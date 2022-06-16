تحليل السوق اليوم بضوء قرار رفع الفائدة

تحليل السوق اليوم من فرح مراد ، خبيرة تحليل الأسواق لدى إكس تي بي مينا: تحركت أسواق الأسهم في الخليج بشكل سلبي كرد فعل لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يوم أمس. يمكن أن تؤثر الزيادة الكبيرة على النمو الاقتصادي بشكل أكثر حدة ويمكن أن تغير نهج المستثمرين تجاه المخاطر. انتعشت أسعار النفط إلى حد ما بعد انخفاض يوم أمس.

لا يزال النفط معرضا لتوقعات النمو الاقتصادي التي تأثرت برفع أسعار الفائدة. تراجع سوق الأسهم في دبي بسبب رد فعل المستثمرين على قرار البنك المركزي الأمريكي. قد يشهد السوق بعض التصحيحات السعرية حيث يعيد المستثمرون النظرة إلى شهيتهم على المخاطر. تراجع سوق الأوراق المالية في أبو ظبي حيث قلل المستثمرون من تعرضهم للمخاطر بعد السياسة النقدية الأكثر تشددا في الولايات المتحدة. قد يشهد السوق أيضا بعض التأثير من تطور أسعار النفط.

وشهد سوق الأسهم القطرية انخفاضا في مؤشره الرئيسي ، إلى جانب الأداء السلبي على النطاق العالمي. كما تأثر السوق بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي. واصلت البورصة السعودية تراجعها فيما أضاف قرار الفدرالي الأمريكي المزيد من الضغوط على السوق. قد يجد هذا الأخير بعض الدعم إذا استقرت أسعار النفط. فتحت البورصة المصرية في المنطقة السلبية حيث قلص المستثمرون الدوليون مراكزهم. لا يزال السوق عرضة لتغير النهج نحو للمخاطر.