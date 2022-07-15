تحليل الأسواق اليوم

فادي رياض ، محلل أسواق في كابيكس مينا ‏

أنهت أسواق الأسهم في الخليج الأسبوع بانخفاض في الأسعار تحت وطأة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم واحتمال رؤية تشديد سياسة البنك المركزي الأمريكي. كانت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة متقلبة اليوم بسبب نفس العوامل. استمرت أسعار النفط في الانخفاض حيث يتوقع المتداولون أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي على الطلب.

قد يشهد استهلاك الخام انخفاضا كبيرا وثابتا هذا العام. كان سوق الأسهم في دبي متقلبا بعد أن سجل انتعاشا هذا الأسبوع. قد يعود السوق إلى الاتجاه الهبوطي الأسبوع المقبل تحت وطأة الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. انخفض سوق الأسهم في أبو ظبي بشكل طفيف، حيث شهد بعض التقلبات حيث ظل المستثمرون حذرين. يمكن أن يستمر انخفاض أسعار النفط في الإلقاء بثقله على السوق. أنهى سوق الأسهم القطري الأسبوع على انخفاض أيضا، حيث شهد شكوكا كبيرة في أسواق الطاقة وانخفاضات محتملة في الطلب على الغاز الطبيعي، وهو من الصادرات الرئيسية للبلاد.

وسع سوق الأسهم السعودي خسائره يوم أمس وقد يستمر في ذلك الأسبوع المقبل حيث تغذي الظروف العالمية المخاوف. يشهد السوق تأثير أسعار النفط والتضخم وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة. قد تفتح البورصة المصرية الأسبوع المقبل على انخفاض حيث يمكن للمتداولين أن يأخذوا في الاعتبار تسارع التضخم وخطر ارتفاع أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، تقدم المحادثات بين أوكرانيا وروسيا وتركيا لتصدير الحبوب يمكن أن يطمئن المستثمرين. – – –