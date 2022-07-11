تحليل الأسواق اليوم

فادي رياض ، محلل أسواق في ‏كابكس مينا.

كانت أسواق الأسهم الخليجية مغلقة بمناسبة عطلة العيد. بينما أنهت الأسواق في المنطقة الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف، فقد تشهد تصحيحات جديدة في الأسعار في الحصص التالية. كانت أسعار النفط في حالة انخفاض مرة أخرى بعد انتعاشها الأسبوع الماضي حيث أثرت المخاوف بشأن الطلب على توقعات المتداولين.

قد يتضرر الطلب بسبب تباطؤ الناتج الاقتصادي وتزايد القيود الصحية في الصين. أقفل سوق الأسهم في دبي على انتعاش الأسبوع الماضي وقد يشهد بعض المكاسب هذا الأسبوع قبل العودة إلى المنطقة السلبية. يستمر المستثمرون في رؤية مخاطر في الركود الإقتصادي. وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة الحمراء، على عكس الأسواق الأخرى في المنطقة، حيث استمر النفط في التراجع. قد تؤدي مخاوف الركود والمخاوف بشأن الطلب على النفط إلى مزيد من التراجع في السوق. أقفل سوق الأسهم القطرية الأسبوع الماضي بشكل إيجابي، لكنه لا يزال معرضا للتغيرات السريعة في سوق الغاز الطبيعي.

قد ترى أسعار الغاز الطبيعي مزيدا من التقلبات حيث يسعر المتداولون مخاطر إمكانية قطع روسيا لإمدادات إلى أوروبا. كما أنهى سوق الأسهم السعودي الأسبوع الماضي على ارتفاع بعد أن اقترب من أدنى مستوى له هذا العام. يمكن أن تنخفض الأسهم بسبب تراجع أسعار النفط وعدم اليقين بشأن الطلب. أغلقت البورصة المصرية بعد زيادتين متتاليتين وقد تشهد المزيد إذا عاد المستثمرون بنظرة إيجابية بعد عطلة العيد. ومع ذلك، لا يزال السوق معرضا لانخفاض جديد إذا استمر تراجع الشهية على المخاطر.