سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المال

أداء متباين في أسواق الأسهم الخليجية، مخاوف الركود تلقي بثقلها على التوقعات

سامر باطر by سامر باطر

تحليل الأسواق اليوم -فادي رياض ، محلل أسواق في مينا كابكس ‏

سجلت أسواق الأسهم الخليجية أداء متباينا اليوم حيث استمر المستثمرون في اعتبار احتمالية ركود إقتصادي وتقلب أسعار النفط. كما تتأثر اقتصادات المنطقة بشكل متزايد بالتضخم الذي يؤثر على أداء الشركات. انتعشت أسعار النفط إلى حد ما بعد الانخفاض الحاد ليوم أمس حيث أثرت مخاوف الركود على توقعات الطلب.

يمكن أن تظل أسعار الخام متقلبة حيث تميل التوقعات من قضايا الطلب إلى العرض. واصل سوق الأسهم في دبي خسائره مع النفور من المخاطر والركود اللذان يؤثران سلبا على المؤشر الرئيسي. يمكن أن يشهد السوق المزيد من التصحيحات السعرية قبل الارتداد. شهد سوق الأسهم في أبو ظبي تقلبات اليوم بعد سلسلة من التراجعات. وجد السوق بعض الدعم في ارتفاع أسعار النفط لكنه ظل معرضا لتصحيحات سعرية إضافية حيث كانت مخاوف الركود لا تزال قوية.

سجلت البورصة القطرية انخفاضا حادا حيث تحولت التوقعات بشأن الطلب على الغاز الطبيعي مع إمكانية انخفاض الطلب. في هذا الصدد، كانت أسعار الغاز تنخفض منذ شهر الآن ويمكن أن تمتد الخسائر مع توجه المستخدمين إلى مصادر طاقة أخرى أقل تكلفة. كان سوق الأسهم السعودية متقلبا حيث تراكمت المخاوف من الركود العالمي وتأثير التضخم على الشركات وتأرجح أسعار النفط. ظل السوق معرضا لتصحيحات سعرية إضافية في المستقبل القريب. كانت البورصة المصرية متقلبة وبقيت معرضة للانخفاض حيث أثر التضخم والابتعاد عن المخاطر على معنويات المستثمرين. قد يجد السوق بعض الدعم إذا نجحت المحادثات حول إطلاق صادرات الحبوب من أوكرانيا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...