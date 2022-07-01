تحليل الأسواق اليوم ، فادي رياض ، محلل أسواق في كابيكس مينا ‏.

أنهت أسواق الأسهم في الخليج الأسبوع بأداء متباين حيث كان العديد منها في المنطقة الحمراء بسبب حالة عدم اليقين حول النمو الاقتصادي العالمي والتخوف من الركود. شهدت أسواق الأسهم الإماراتية بعض التقلبات اليوم. كانت أسعار النفط متقلبة نظرا لمخاوف المتداولين من إمكانية تأثير الركود على الطلب إلى حد كبير. لا يزال السوق معرضا لتقلبات في الأسعار حيث يعاني جانب العرض من مشاكل خاصة به مع قدرة إنتاجية محدودة. شهد سوق الأسهم في دبي جلسة تداول متقلبة حيث تفاعل المستثمرون مع إمكانية ظهور ركود اقتصادي على وجه الخصوص في الولايات المتحدة. على هذا النحو، يمكن للسوق أن يمد خسائره. كان سوق الأسهم في أبو ظبي متقلبا أيضا بينما تهدد أسعار النفط بالانخفاض. ومع ذلك، فقد ظل مستقرا نسبيا بفضل الأسس المحلية القوية. أنهى سوق الأسهم القطرية الأسبوع على انخفاض بعد أن تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد. قد يشهد السوق تصحيحات جديدة للأسعار بينما تتغير ظروف أسواق الطاقة بسرعة.

أنهى سوق الأسهم السعودي هذا الأسبوع في المنطقة الحمراء بعد انتعاش. قد تدفع حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي السوق إلى مزيد من الانخفاض، خاصة إذا استمرت أسعار النفط في الهبوط. أغلقت البورصة المصرية الأسبوع على انتعاش طفيف بعد أسابيع من التراجعات. لا يزال السوق معرضا للتطورات على النطاق العالمي ويمكن أن تمتد الخسائر مع زيادة النفور من المخاطر. – – – إخلاء المسؤولية تداول المنتجات ذات الرافعة المالية هو مضاربة ، وينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة ، ولا يناسب جميع المستثمرين. تحقق 24.04٪ من حسابات مستثمري التجزئة أرباحًا عند تداول المنتجات ذات الرافعة المالية مع هذا الوسيط.