تحليل الأسواق اليوم

وائل مكارم، كبير إستراتيجي السوق – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Exness

سجلت أسواق الأسهم الخليجية أداء متباينا وشهدت بعض الأسواق تطورات إيجابية. تبع بعضها الأسواق الدولية الأخرى في الاتجاه الصعودي حيث استمرت في الانتعاش من التصحيحات السعرية الأخيرة. كانت أسعار النفط متقلبة حيث يتطلع المستثمرون إلى اجتماع دول مجموعة السبع والذي قد يؤدي إلى عقوبات جديدة ضد روسيا ويؤثر على العرض. في الوقت نفسه، لا تزال أسواق الخام معرضة للمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي. ارتفع سوق الأسهم في دبي بشكل طفيف مدعوما بالانتعاش في الأسواق الدولية والاكتتاب العام الناجح لشركة تيكوم.

أظهر الإكتتاب اهتمام المستثمرين بدبي ولكن السوق لا يزال معرضا للتصحيحات السعرية في ظل الظروف العالمية الحالية الصعبة. انتعش سوق الأسهم في أبو ظبي بعد شهر من التصحيحات السعرية بفضل الارتفاع في الأسواق العالمية. قد يشهد المؤشر الرئيسي أيضا دفعة إذا عادت أسعار النفط إلى الاتجاه الصعودي. ظل سوق الأسهم السعودي متقلبا ومتأثرا بأسعار النفط المتباينة وحالات عدم اليقين في أسواق الطاقة. قد يشهد المؤشر الرئيسي فترة انتعاش بعد شهر من التراجعات. واصلت البورصة المصرية تراجعها تحت وطأة ضغوط البيع حيث سارع المستثمرون الدوليون في خروجهم من السوق. ظل السوق المصري معرضا للتطورات الناتجة عن اجتماع دول مجموعة السبع بشأن أوكرانيا. تحيات Yassine Maaroufi PR Coordinator