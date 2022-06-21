تحليل الأسواق اليوم: انتعاش بفضل الشراء للاستفادة من انخفاض السوق

تحليل الأسواق اليوم من فادي رياض ، محلل أسواق في كيبيكس الشرق الأوسط ‏CAPEX.com .

تحركت أسواق الأسهم في الخليج بشكل إيجابي في الغالب حيث كان المستثمرون يتجهون إلى شراء الانخفاض، مما أدى إلى انتعاش بعد شهر من التصحيح السعرية. قد تشهد الأسواق فترة قصيرة من الهدوء لكنها تظل معرضة للشكوك حول التضخم ووتيرة النمو الاقتصادي.

انتعشت أسعار النفط أيضا بعد انخفاض كبير الأسبوع الماضي. قد يظل السوق متقلبا حيث تتأثر معنويات المستثمرين بقلة العرض من ناحية والمخاوف بشأن انخفاض محتمل في الطلب من ناحية أخرى. ارتفع سوق الأسهم في دبي قليلا لكنه لا يزال في اتجاه هبوطي واضح حيث راجع المستثمرون توقعاتهم.

لا تزال السياسة النقدية الأمريكية المتشددة عاملا فعالا ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من الانخفاضات. سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أداء إيجابيا بعد انخفاضات متواصلة تقريبا هذا الشهر مع شراء المستثمرين للانخفاض. كما يوفر انتعاش أسعار النفط بعض الدعم. وجد سوق الأسهم القطرية بعض الانتعاش اليوم حيث تحولت معنويات المستثمرين العالميين إلى الشراء. ومع ذلك، قد يكون الأداء الإيجابي قصير المدى حيث تستمر أسعار الغاز الطبيعي في التراجع. وسع سوق الأسهم السعودية الانتعاش الذي بدأ يوم أمس مع استمرار المستثمرين في الشراء عند الانخفاض. شهد السوق شهرين متتاليين من التصحيحات السعرية ولا يزال معرضا للمزيد بسبب المخاوف حول التباطؤ الاقتصادي العالمي. افتتحت البورصة المصرية بشكل إيجابي حيث واصل المستثمرون الإقليميون الاستثمار في البلاد. ومع ذلك، لا يزال السوق يشهد ضغوط بيع من المستثمرين المحليين والدوليين.