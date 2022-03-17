تحليل الأسواق اليوم من ميغيل رودريغيز ، كبير محللي السوق في كيبيكس مينا: كان أداء أسواق الأسهم في الخليج إيجابيا اليوم في الغالب بينما عاد المستثمرون إلى السوق لشراء الانخفاض بعد أسبوع من التصحيحات السعرية.

وكان قرار الفيدرالي الأمريكي يوم أمس موافقا للتوقعات، مما قد يساعد في استقرار الأسواق. ومع ذلك، تبقى معرضة لأية تطورات سلبية في أوكرانيا. بدأت أسعار النفط في الاستقرار مع تباطؤ الغزو الروسي في أوكرانيا. في الوقت نفسه، تستمر الشكوك حول توفر العرض بينما يظل الطلب في الصين معرضا للإغلاقات نتيجة انتشار الفيروس كورونا.

واصل سوق الأسهم في دبي انتعاشه حيث تجذب الإمارة رؤوس الأموال الفارة من الصراع في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المستثمرون دفعة من اكتتابات أولية جديدة. من ناحية أخرى، يشهد سوق الأسهم في أبو ظبي بعض التصحيحات السعرية حيث يأخذ المستثمرون بعين الاعتبار المخاطر في أسواق النفط.

وشهد سوق الأسهم السعودية ارتفاع مؤشرها الرئيسي بفضل توقعات الاكتتابات الأولية لهذا العام. ويأتي ذلك بالتوازي مع النمو الاقتصادي القوي المسجل في البلاد. قد تستفيد البورصة المصرية من تزايد شهية المستثمرين على المخاطر حيث أنهم رحبوا بقرار الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة عند مستوى التوقعات. ومع ذلك، يمكن أن يبقى السوق معرضا لأية تطورات جديدة في أوكرانيا يمكن أن تؤثر على أسواق المنتوجات الزراعية.