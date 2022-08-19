تحليل “أريبيان بزنس” : أول ارتفاع للسيولة في السعودية منذ 7 يوليو

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة أمس الخميس عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة بشكل طفيف في الاقتصاد السعودي بنهاية الأسبوع المنتهي في 11 آب / أغسطس الجاري، بنسبة 0,08% بواقع 2 مليار ريال فقط إلى 2,396 تريليون ريال مقابل 2,394 تريليون ريال في 4 أغسطس الجاري.

ووفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات المركزي، فإن هذا الإرتفاع في السيولة هو الأول منذ 7 تموز / يوليو الماضي عندما كان عرض النقد (ن 3) 2,425 تريليون ريال.

وارتفع عرض النقد (ن 3) بنسبة 3,79% بواقع 87 مليار ريال من 2,309 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2021 إلى 2,396 تريليون ريال في 11 أغسطس الجاري.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.