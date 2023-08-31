الكويت.. تحقيق في تسريب فيديو لحادث الفاشينيستا فاطمة مؤمن

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً أكدت فيها حرصها على حفظ سرية الإجراءات الخاصة بالقضايا، على خلفية انتشار مقطع للحادث المروري الذي كانت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن طرفاً فيه، وأودى بحياة شخصين وإصابة آخرين.

وشددت على أنها “حريصة كل الحرص على حفظ سرية الإجراءات، والمحافظة على جميع الأدلة والبراهين الخاصة بالقضايا، والأخذ بعين الاعتبار مشاعر ذوي الأطراف بجميع القضايا والحوادث”.

وأشارت إلى أنها تعمل على متابعة واقعة التسريب، “والوقوف على من تسبب بانتشارها واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حياله”.

بيان من وزارة الداخلية



انتشر بالآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي تسجيل فيديو لحادث تصادم بين مركبتين والذي وقع قبل أيام في احدى شوارع دولة الكويت.



وإذ تؤكد وزارة الداخلية بأنها حريصة كل الحرص على حفظ سرية الإجراءات والمحافظة على جميع الأدلة والبراهين الخاصة بالقضايا… pic.twitter.com/jx4vvZ4wiC — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 28, 2023

وكان مقطع فيديو مصور لكاميرا قيل إنها تتبع الجهات الأمنية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر حادث تصادم بين مركبتين وقع قبل أيام في أحد شوارع دولة الكويت.

ويكشف الفيديو وقوع الحادث حينما كانت سيارة على متنها الضحايا تقطع الشارع في إحدى التقاطعات الرئيسية في شارع السور بالكويت، في حين تأتي سيارة أخرى كانت تقودها “الفاشينيستا” الشهيرة فاطمة المؤمن بسرعة جنونية وترتطم بالسيارة الأخرى.

وسبق أن أعلنت الداخلية الكويتية، الأحد الماضي، حبس “الفاشينيستا” المتهمة بالحادث المروري 10 أيام احتياطياً، تمهيداً لإحالتها للقضاء.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن “جهة التحقيق باشرت تحقيقاتها بحادث تصادم ثنائي”، مشيرة إلى أن “المتهمة ومرافقها كانا بحالة غير طبيعية وتحت تأثير مواد مسكرة”.

وقالت الوزراة في بيان لها إن التهم العشرة التي وجهت إلى الفاشينيستا فاطمة المؤمن هي:

القتل الخطأ الإصابة بالخطأ قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء قيادة مركبة برعونة قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

وأسفر الحادث، الذي وقع فجر الخميس الماضي وأثار غضب الرأي العام الكويتي منذ وقوعه، عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جرى نقلهما للمستشفى.