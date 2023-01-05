تحقيق الاستدامة: بين الآمال والتنفيذ

بقلم وائل عبدوش، مدير عام شركة IBM في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان

أصبحت اليوم قدرة المؤسسات على دعم مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة جزء لا يتجزأ من مقاييس الأداء التقليدية، ويعد إعادة تقييم المؤسسات لتأثير أعمالها في نطاق النظام البيئي الأوسع فرصة لوضع الاستدامة في صميم خططها المستقبلية.

وفقاً لمعهد IBM لقيمة الأعمال، يتوقع أربعة من كل خمسة مديرين تنفيذيين أن تؤدي استثمارات الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى تحسين نتائج أعمال المؤسسات في السنوات الخمس المقبلة. هذه الاستثمارات ليست مجرد توجه كمالي فهي جزء أساسي من ترخيص الشركة للعمل ويمكنها أن تكون أداة توظيف أيضاً.

وتعد ظاهرة تغير المناخ والمطالب المستمرة باتخاذ إجراءات سريعة من أهم القضايا التي تشغل الشركات في الوقت الحالي، وتزداد هذه الحركة بشكل ملحوظ في الوقت الذي تطلق فيه البلدان عبر دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجيات واضحة للحد من انبعاثات الكربون. على سبيل المثال، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، هدفاً طموحاً لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 31 في المائة بحلول عام 2030، وقامت وزارة التغير المناخي والبيئة بنشر تعهد للشركات المسؤولة عن المناخ في الإمارات بزيادة التعاون فيما بينهم. وحتى الآن، انضمت أكثر من 20 شركة إلى التعهد بهدف تكثيف الجهود الجماعية في مكافحة ظاهرة تغير المناخ.

أصبحت الشركات على يقين أنه قد حان الآن الوقت لإتخاذ القرارات ووضع الأهداف والخطط الواضحة في هذا المجال. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الخبرة و قلة الوعي بسبل التنفيذ أسباب تعوق التقدم. أوضحت دراسة أجريت مؤخراً أن 27% من المديرين التنفيذيين يرون أن المهارات والموارد غير الكافية هي التحدي الأكبر الذي يواجهونه في تحقيق أهدافهم المتعلقة بالاستدامة (*). ومع تزايد المطالب التنظيمية من قبل المستهلكين ومجالس الإدارة، يجب على الشركات أن تحرز تقدماً هادفاً مع مراعاة الجداول الزمنية لهذه الالتزامات.

ولإحداث أكبر تأثير من خلال ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن من الأفضل للمؤسسات إعادة النظر في، أو ربما البدء في صياغة، استراتيجية الاستدامة الشاملة وخارطة الطريق. يمكن لضرورة العمل هذه أن تدمج الاستدامة في عمليات المؤسسة وثقافتها في جميع مجالات الممارسة الرئيسية. وبدءا من إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل إلى تقييم مخاطر المناخ وسلاسل التوريد الدائرية، يجب على قادة الأعمال الاعتراف بالاستدامة باعتبارها عنصرا أساسيا في استراتيجية أعمالهم والتخطيط وفقا لذلك.

تلبيةً لدورها تجاه المجتمع وموظفيها، تعمل IBM على إعادة تركيز ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة حول إطار عمل جديد تم تصميمه لتطوير مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً وأخلاقية. ويركز الإطار على ثلاث عوامل رئيسية تمثل أكبر تأثير: تأمين البيئة، وضمان الإنصاف والشمول، وإعطاء الأولوية للأخلاقيات والمساءلة.

لقد كانت القيادة البيئية عنصراً أساسياً في إستراتيجية الشركة منذ أكثر من 50 عاماً في عملياتنا، وتمكنا من خلال إطار عمل IBM Impact من رؤيتها بشكل أكثر وضوحاً داخلياً وخارجياً، وهو ما يتضح في التزامنا بتحقيق صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري صفري بحلول عام 2030.

وبطبيعة الحال، فإن التحديات المجتمعية الكبيرة تتجاوز قدرة أي كيان عام أو خاص على التغلب عليها، ولذلك ينبغي علينا العمل سوياً لدفع الابتكار وإحراز التقدم.

والحقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في صياغة إطارات عمل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية والتعاونية الخاصة بها. ففي الإمارات العربية المتحدة تعاون مركز الإحصاء في أبوظبي مع شركة IBM لتسريع بصمته الرقمية ودفع استراتيجية مستدامة عبر العمليات من خلال الاستفادة من IBM® Turbonomic® Application Resource Management (ARM)‎ للتشغيل الآلي للعمليات وتحسين أداء البنية الأساسية الرقمية وتقليل التكاليف، وهو ما يتفق مع الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين تقليل الانبعاثات الكربونية وأداء الخدمات. فمن خلال الاستفادة من IBM Turbonomic، سيتمكن مركز الإحصاء في أبوظبي من خفض استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية بمقدار 17 طناً. وفي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، يشكل إطلاق الحكومة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التزاماً بالحد من آثار تغير المناخ، وتسهيل نقل المعرفة بين البلدان، وتطوير حلول سياسية أخرى.

حان الوقت ان نجتمع معاً لتمكين الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ومعالجة المخاطر الحالية والمستقبلية، ولن نتمكن من ذلك إلا من خلال الاستفادة من الجهود الجماعية. إن إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتزامات ثاني أكسيد الكربون لمعالجة المشكلات المجتمعية والبيئية الملحة أصبحت ضرورية لاستمرار وازدهار مجتمعاتنا.

لذلك، فالجهود المتضافرة هي التي ستمكنا من معالجة هذه المشكلات وإعادة ضبط المسارات والاستراتيجيات اللازمة. فمن واجبنا بذل مثل هذه الجهود من خلال القرارات الحاسمة والالتزامات الواضحة والتواصل الفعال، والتي ستساعدنا جميعاً في نهاية المطاف على تحويل طموحنا في مجال الاستدامة إلى خطط ونتائج ملموسة.

(*) معهد IBM لقيمة الأعمال، “امتلك تأثيرك: المسارات العملية لتحقيق الاستدامة التحويلية”، مايو 2022