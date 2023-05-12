تحطيم طائرة لكسب مشاهدات تضع مؤثر اجتماعي في مواجهة حكم بـ 20 سنة سجن

يواجه اليوتيوبر الأمريكي تريفور جايكوب حكما بالسجن لـ 20 عاما بعد توجيه تهما ترتبط بتعمده تحطيم طائرة للحصول على مشاهدات وقام وقتها بالقفز بالمظلة من طائرة صغيرة تاركا الطائرة لتتحطم في أي مكان في المنطقة عام 2021 وفقا لصحيفة الغارديان.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن جايكوب، المتهم بتحطيم طائرته عمدًا للحصول على مشاهدات على يوتيوب أقر بالذنب بتهمة عرقلة تحقيق فيدرالي. ويواجه تريفور جاكوب ، 29 عامًا ، ما يصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي بعد أن خطم عن عمد الطائرة الصغيرة ذات المحرك الواحد التي تحطمت في غابة لوس بادريس الوطنية في كاليفورنيا في عام 2021 ، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي.

حمّل جاكوب ، الذي نزل بالمظلة من الطائرة قبل تحطمها ، مقطع فيديو للعملية على موقع يوتيوب ليوثق ما قام به فيما زعم للمحققين في البداية أن محرك طائرته تعطل فجأ وأنه لا يعرف مكان الحطام. لكن قصته أثارت شكوك خبراء الطيران والسلطات الفيدرالية، و اكتشفوا لاحقًا أن جاكوب لم يقم بأي محاولة للاتصال بمراقبة الحركة الجوية أو إعادة تشغيل محركه أو البحث عن مكان آمن للهبوط.

وكسب جايكوب قرابة 3 ملايين مشاهدة للقطات الفيديو تلك لدى نشرها أول مرة من قبله وهو يزعم بأنه طيار متمرس يتقن القفز مظلي، وتبين أنه لم يكن ينوي إكمال رحلته من مطار لومبوك في جنوب كاليفورنيا إلى ماموث ليكس في جبال سييرا نيفادا ، بحسب ما اعترف به في اتفاق الإقرار بالذنب الخاص به.

قال المسؤولون إنه قبل الإقلاع في 24 نوفمبر 2021 ، ركب جاكوب عدة كاميرات فيديو على أجزاء مختلفة من الطائرة وزود نفسه بمظلة وكاميرا فيديو وعصا سيلفي. بعد حوالي 35 دقيقة من الرحلة ، قفز من الطائرة وبدأ في تصوير الطائرة وهي تسقطت في الوادي الجاف تحته. بمجرد أن لمس الأرض ، صعد إلى موقع التحطم واسترجع اللقطات من الحادث. بعد يومين ، أبلغ جاكوب المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) بتحطم الطائرة لكنه أخبر المحققين من NTSB وإدارة الطيران الفيدرالية أنه لا يعرف مكان الحطام.

وفي 10 ديسمبر 2021 ، توجه جايكوب وصديقه إلى موقع التحطم وسحبوا الطائرة المحطمة إلى مقاطعة سانتا باربرا ، حيث وضعها جاكوب في حظيرة الطائرات. على مدار عدة أيام ، دمر جايكوب أجزاء من الطائرة ووضع الأجزاء في صناديق قمامة حول المطار وأماكن أخرى ، وهو ما اعترف بالقيام به لتضليل المحققين. وقام بعدها بتحميل مقطع فيديو بعنوان (قمت بتحطيم طائرتي) I Crashed My Plane على يوتيوب في 23 ديسمبر 2021. في أبريل التالي ، بعد أن كشف المحققون أكاذيب جايكوب ، ألغت إدارة الطيران الفيدرالية رخصة الطيران التي يملكها جايكوب الذي ينتظر محاكمته قريبا ويتوقع أن يقبع بالسجن لسنوات عديدة.