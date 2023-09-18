تحطم مقاتلة إف 35 والجيش الأمريكي يطلب من الجمهور المساعدة لمعرفة مكان سقوطها

ناشد الجيش الأمريكي الجمهور لمساعدته في محاولة تحديد موقع تحطم إحدى طائراته المقاتلة من طراز F-35 بعد أن قفز الطيار منها قبل سقوطها.

واختفت الطائرة (F-35B Lightning II) التي تبلغ كلفتها قرابة 80 مليون دولار بعد ظهر يوم الأحد عندما كان الطيار يحلق فوق ولاية كارولينا الجنوبية الجنوبية. وقفز الطيار بمظلته بسلام، وهو في حالة مستقرة في المستشفى. ولم يتضح بعد ما حدث، لكن المسؤولين قالوا إن الطائرة تعرضت لحادث مؤسف. وقالوا إنهم يركزون بحثهم عن الطائرة حول بحيرتين شمال مدينة تشارلستون. واستنادًا إلى آخر موقع معروف للطائرة، يتم إجراء عمليات البحث في بحيرة مولتري وبحيرة ماريون مع منظمي الطيران الفيدراليين.

نشرت قاعدة تشارلستون المشتركة نداءها للمساعدة على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600. — Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023

وأضافت أن “فرق الاستجابة للطوارئ لا تزال تحاول تحديد موقع الطائرة إف-35”. “يُطلب من الجمهور التعاون مع السلطات العسكرية والمدنية مع استمرار الجهود.” وشجعت أي شخص لديه معلومات يمكن أن تساعد فرق الإنقاذ على الاتصال بمركز العمليات الخاص بها. وقال سلاح مشاة البحرية في بيان لبي بي سي إن معرفته بالحادثة “محدودة” في الوقت الحالي، وإنه لا يزال يحاول جمع المزيد من المعلومات. وقالت المتحدثة باسم الجيش الرائد ميلاني ساليناس لوكالة أسوشيتد برس إن طائرة ثانية من طراز F-35 يعتقد أنها كانت تحلق في نفس الوقت عادت بسلام إلى القاعدة في تشارلستون. وهي من صنع شركة لوكهيد مارتن ويعتقد أن تكلفة كل منها حوالي 80 مليون دولار (65 مليون جنيه استرليني)، وهي واحدة من الطائرات المقاتلة الأكثر تقدما في العالم. يعد برنامج الطائرة F-35 أكبر وأغلى برنامج أسلحة من نوعه في العالم. وفي عام 2018، أوقف الجيش الأمريكي مؤقتًا أسطوله بالكامل من الطائرات المقاتلة من طراز F-35 بعد تحطمها في ولاية كارولينا الجنوبية.