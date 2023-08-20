تحطم مركبة الفضاء الروسية “لونا-25” على سطح القمر

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، الأحد، أن “لونا-25″، أول مسبار تطلقه روسيا إلى القمر منذ 1976، تحطّم على سطح القمر إثر حادث طرأ خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطه التي كانت مقررة الاثنين.

وقالت الوكالة في بيان إنه عصر الأحد انقطع الاتصال مع “لونا -25″، مشيرة إلى أنه وفقاً للنتائج الأولية للتحقيق، فإن المسبار لم يعد موجوداً بعد أن اصطدم بسطح القمر.

وفي بيانها أعربت “روسكوزموس” عن أسفها لأن الإجراءات التي تم اتخاذها يومي 19 و20 آب/أغسطس للبحث عن المسبار والاتصال به لم تسفر عن أي نتائج.

ولم تأت الوكالة في بيانها على ذكر الأسباب المحتملة للمشكلة. والمسبار الذي يبلغ وزنه نحو 800 كيلوغرام حمله إلى الفضاء صاروخ سويوز من قاعدة فوستوشني الفضائية في الشرق الأقصى الروسي.

وإطلاق المسبار لونا-25 كان أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976 حين كان الاتحاد السوفييتي في استكشاف الفضاء.

وكان مقرّراً أن تدور المركبة الفضائية على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل أن تهبط الاثنين شمالي “فوهة بوغوسلافسكي” على القطب الجنوبي للقمر.