سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تحطم طائرة ميغ 23 خلال عرض جوي في ديترويت ونجاة طاقمها

سامر باطر by سامر باطر

تحطمت طائرة ميغ 23 خلال معرض ثندر أوفر ميتشيغنز (Thunder Over Michigans) الجوي في ولاية ميتشيغان أمس في مطار ويلو ران، وقفز الطياران منها قبل تحطمها. وهوت الطائرة المقاتلة وهي من طراز “ميغ – 23” وسقطت في مكان قريب من المعرض.

وكانت الطائرة القديمة المصنعة في الاتحاد السوفيات سابقا قد قامت بعدة مناورات جوية قبل تعرضها لخلل أدى إلى اشتعال النيران فيها بحسب متحدث باسم المعرض قرب مطار “ديترويت كابيتال” وسقطت المقاتلة على موقف وأدت إلى تضرر بعض السيارات فيخ. ونتيجة للحادث، لم يصب أحد بأذى، وجرىم نقل الطيارين إلى المستشفى “كإجراء احترازي”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...