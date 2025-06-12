فريق التحرير by فريق التحرير

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تحطم طائرة متجهة إلى لندن قرب المطار وعلى متنها أكثر من 200 مسافر

تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران الهند متجهة إلى لندن قرب مطار أحمد آباد وعلى متنها أكثر من 200 شخص

فريق التحرير by فريق التحرير



تحطم طائرة بعد إقلاعها بدقائق وأصدرت طائرة طيران الهند نداء استغاثة “ماي داي” بعد إقلاعها بفترة وجيزة، ثم انقطع الاتصال بالطائرة.

أعلنت الشرطة وشركة طيران الهند يوم الخميس أن طائرة تابعة لها تحطمت بعد إقلاعها بقليل في أحمد آباد بالهند، وعلى متنها 242 شخصًا على الأقل، دون تحديد ما إذا كان هناك وفيات. وأوضحت الشركة أن من بين الركاب 169 هنديًا، و53 بريطانيًا، وسبعة برتغاليين، وكنديًا واحدًا.

تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران الهند، وعلى متنها أكثر من 200 شخص، قرب مطار مدينة أحمد آباد غربي الهند، حسبما أفاد مسؤولون في شركة الطيران والشرطة يوم الخميس، دون تحديد ما إذا كانت هناك وفيات.

وأضافت شركة طيران الهند أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار جاتويك في لندن بالمملكة المتحدة، بينما أفاد ضباط الشرطة أنها تحطمت في منطقة مدنية قرب المطار.

وقال مصدر لرويترز إن عدد الضحايا بلغ 242 شخصًا، بينهم 217 بالغًا و11 طفلًا. وأضافت الشركة أن من بينهم 169 هنديًا، و53 بريطانيًا، وسبعة برتغاليين، وكنديًا واحدًا.

وأفاد موقع Flightradar24 لتتبع حركة الطيران أن الطائرة من طراز بوينج 787-8 دريملاينر، وهي إحدى أحدث طائرات الركاب في الخدمة.

وقالت شركة طيران الهند على قناة X: “نتحقق حاليًا من التفاصيل وسنشارك المزيد من التحديثات”.

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