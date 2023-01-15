تحطم طائرة في نيبال ومخاوف من مقتل ركابها الـ 72

يخشى أكثر من 50 شخصا من مصرعهم في تحطم طائرة في نيبال. وفقًا لمسؤول بهيئة الطيران النيبالية ، وقع الحادث يوم الأحد عندما تحطمت خطوط يتي الجوية ، وهي شركة طيران محلية تقل 72 شخصًا من بينهم رضيعان و 4 من أفراد الطاقم ، في بوخارا في نيبال.

وذكرت مصادر أن أكثر من خمسة عشر راكبا من أصل 68 من السياح الأجانب.

قال سودارسهان بارتولا لوكالة فرانس برس: “هناك 68 راكبا و4 من أفراد الطاقم”، مضيفا أن “فرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون”. وذكر رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال أن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا وسط نيبال، وحث أفراد الأمن والجمهور على المساعدة في جهود الإنقاذ.

وتقع مدينة بوخارا السياحية، على بعد 200 كيلومتر (125 ميلا) غربي كاتماندو. وأفاد المسؤول المحلي غورودوتا داكال أن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.

وقال مسؤول بالمطار لوكالة رويترز للأنباء إن هؤلاء خمسة هنود وأربعة روس وأيرلندي وكوريان جنوبيان وأسترالي وفرنسي وأرجنتيني. لا شيء معروف عن مصيرهم. تحدث متحدث باسم خطوط يتي الجوية سابقًا عن عشرة أجانب بين الركاب. بالإضافة إلى ذلك ، كان على متن الطائرة 53 نيباليًا ، من بينهم طفلان.

https://twitter.com/kunalku78540669/status/1614575675721281537

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines?? ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf — Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023