تحطم طائرة في مطار كنتاكي ومقتل العديد من الأشخاص مع تحذيرات من فوضى في المطارات

تحطمت طائرة شحن أميركية لشركة “يو بي إس” مساء الثلاثاء أثناء إقلاعها من لويفيل متجهة إلى هاواي، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، وفقاً لتصريح حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير. حذر بيشير من أن عدد القتلى قد يرتفع، في ظل الجهود الجارية لإخماد حريق ضخم تسببت فيه الطائرة التي كانت تحمل 280 ألف غالون من الوقود. وأكدت شركة “يو بي إس” أن طاقمها كان يتألف من 3 أفراد. وقد تم إغلاق مطار محمد علي الدولي، وتولى المجلس الوطني لسلامة النقل مسؤولية التحقيق في الحادث.

يأتي هذا الحادث المأساوي في وقت تشهد فيه العديد من المطارات الأمريكية حالة من الفوضى والاضطراب بسبب الإغلاق الحكومي المستمر، والذي تسبب في نقص حاد في أعداد المراقبين الجويين. ذكرت مصادر ملاحية أميركية أن أكثر من 3 ملايين مسافر تأثروا بالفعل بإلغاء الرحلات أو تأخرها نتيجة نقص المراقبين. حذر وزير النقل الأميركي، شون دافي، من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى “فوضى عارمة” في حركة الملاحة الجوية، مشيراً إلى احتمالية وقف نظام الطيران الأميركي بالكامل إذا رأت الإدارة أن استمرار الإغلاق يجعل السفر “غير آمن”. وقد تولى المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) قيادة التحقيق في تحطم طائرة الشحن في لويفيل.

