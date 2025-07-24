تحطم طائرة على متنها قرابة 50 مسافر ومخاوف من مقتل كل ركابها

تحطم طائرة ركاب روسية من طراز أنتونوف 24 في غابة كثيفة أثناء اقترابها من مدرج الهبوط وكانت تقل أكثر من 40 راكبًا، بينهم أطفال، وذكرت رويترز أن الطائرة قديمة ويعود تاريخ تصنيعها لأكثر من 50 عامًا. وقع الحادث اليوم الخميس في أقصى شرق البلاد ، ويُخشى أن يكون جميع من كانوا على متنها قد لقوا حتفهم، وفقًا لمسؤولي خدمات الطوارئ. ورصدت طائرة هليكوبتر جسم الطائرة المحترق، المصنوعة في الحقبة السوفيتية على الأرض، وهرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث. أظهر مقطع فيديو صُوّر من طائرة هليكوبتر ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، سقوط الطائرة في منطقة غابات كثيفة. وشوهدت أعمدة دخان شاحبة تتصاعد من موقع التحطم. كانت الطائرة على متن رحلة تابعة لشركة طيران إقليمية خاصة مقرها سيبيريا تُدعى “أنجارا”. أظهر رقم ذيل الطائرة أنها صُنعت عام 1976، وكانت تُشغلها شركة الطيران السوفيتية “إيروفلوت” قبل انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. وكانت الطائرة في طريقها من مدينة بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا، وهي بلدة نائية ونقطة تقاطع مهمة للسكك الحديدية في منطقة أمور على الحدود مع الصين. اختفت من شاشات الرادار أثناء استعدادها للهبوط. وصرح فاسيلي أورلوف، حاكم المنطقة، بأنه كان على متن الطائرة 43 راكبًا، بينهم خمسة أطفال، وستة من أفراد الطاقم، وفقًا للبيانات الأولية. وقدرت الحكومة الروسية الفيدرالية عدد الركاب على متن الطائرة بـ 42. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مسؤولين في خدمات الطوارئ قولهم إنه عُثر على حطام من الطائرة على تل يبعد حوالي 15 كيلومترًا (10 أميال) عن تيندا. خلال عملية البحث، عثرت مروحية من طراز Mi-8 تابعة لوكالة روسافياتسيا على هيكل الطائرة المشتعل، حسبما ذكرت وزارة خدمات الطوارئ عبر تيليجرام. وأضافت: “يواصل رجال الإنقاذ توجههم إلى موقع الحادث“.

تتخذ شركة أنغارا للطيران من مدينة إيركوتسك السيبيرية مقرًا لها، وتخدم مطارات في سيبيريا وأقصى شرق روسيا. وتُشغّل الشركة 10 طائرات من طراز أنتونوف-24 صُنعت بين عامي 1972 و1976، وفقًا لبوابة RussianPlanes الإلكترونية. وكانت أنغارا واحدة من شركتي طيران سيبيريتين طلبتا من الحكومة الروسية العام الماضي تمديد عمر طائرات أنتونوف، التي يزيد عمر العديد منها عن 50 عامًا، في الوقت الذي يسعى فيه مصنعو الطائرات الروس جاهدين لسد الفجوة التي خلّفها نزوح الشركات المصنعة الأجنبية. وتُعتبر طائرات أنتونوف-24، التي تُعرف لدى البعض باسم “الجرارات الطائرة”، والمُدفوعة بالمراوح، بمثابة عتاد عمل موثوق به في صناعة الطيران الروسية، وهي مُناسبة تمامًا للظروف القاسية في سيبيريا، إذ يُمكنها العمل في درجات حرارة تحت الصفر، ولا تحتاج إلى الهبوط على المدرجات. لكن مسؤولين تنفيذيين في شركات الطيران وطيارين وخبراء في الصناعة يقولون إن تكلفة صيانة طائرات أنتونوف – التي تُشكل جزءًا ضئيلًا من أسطول روسيا الذي يضم أكثر من ألف طائرة ركاب – قد ارتفعت بعد أن أثرت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا على الاستثمار والوصول إلى قطع الغيار. وكان من المقرر إخراج العديد من هذه الطائرات من الخدمة في السنوات المقبلة، لكن شركات الطيران الإقليمية تحاول إبقاءها في الخدمة حتى دخول بديل لها إلى الخدمة، إذ تقول إنه لا يوجد بديل حتى ذلك الحين. من المقرر ألا يبدأ الإنتاج الضخم لطائرة لادوغا الجديدة، وهي من نفس فئة طائرة أن-24، قبل عام 2027 على أقرب تقدير.