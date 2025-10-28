تحطم طائرة ركاب ومقتل ركابها من السياح مع كابتن الطائرة في كينيا

أفاد مسؤولون في كينيا بأن تحطم طائرة قرب ساحل كينيا أسفر عن مقتل 10 سياح أوروبيين وطيار محلي. وذكرت هيئة الطيران المدني الكينية بأن الطائرة كانت في طريقها من منتجع دياني الشاطئي الشهير إلى مهبط طائرات في محمية ماساي مارا الشهيرة عالميًا عندما سقطت الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش). وأعلنت شركة مومباسا للطيران أن الطائرة كانت تقل ثمانية مجريين وألمانيين اثنين وطيارًا كينيًا، وقد لقوا حتفهم جميعًا في الحادث.

وأضافت في بيان: “ينصب تركيزنا الأساسي الآن على تقديم كل الدعم الممكن للأسر المتضررة”. نشرت وسائل إعلام محلية صورًا للطائرة وهي تحترق، مع تناثر الحطام في موقع التحطم. صرح ستيفن أوريندي، مفوض مقاطعة كوالي، لبي بي سي أن الطائرة تحطمت على بُعد حوالي 10 كيلومترات (ستة أميال) من بلدة كوالي بعد إقلاعها من دياني. كانت الطائرة في طريقها إلى كيشوا تيمبو، وهو مهبط طائرات في ماساي مارا، يحظى بشعبية كبيرة بين المصطافين نظرًا لحياته البرية. وقال أوريندي: “كان جميع الركاب سياحًا”. وأضاف أن التحقيقات جارية في سبب التحطم، لكنه ألمح إلى أنه ربما يكون بسبب سوء الأحوال الجوية. وقال أوريندي: “الطقس ليس جيدًا هنا حاليًا. منذ الصباح الباكر، تهطل الأمطار والجو ضبابي كثيف، لكن لا يمكننا استباق [النتائج]”. في أغسطس/آب، تحطمت طائرة خفيفة تابعة لمنظمة “أمريف” الخيرية الطبية على مشارف العاصمة نيروبي، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

A Cessna 208 aircraft operated by Mombasa Air Safari crashed shortly after takeoff from Diani Airport, Kwale County, Kenya.



The Kenya Civil Aviation Authority confirmed that all 12 people on board — 10 passengers and 2 crew members — lost their lives.



