سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسطيران

مقتل 4 بتحطم طائرة بعد اعتراضها بمقاتلات سلاح الجو لانتهاكها المجال الجوي لواشنطن

سامر باطر by سامر باطر

طاردت مقاتلات سلاح الجو الأمريكي، طائرة خفيفة مسيرة عن بعد من طراز سيسنا عقب انتهاكها المجال الجوي في واشنطن العاصمة وكادت أن تقصفها لعدم استجابة القبطان الذي تيين أنه قد أغمي عليه لتتحطم جنوب غرب ولاية فرجينيا.

وتسببت المقاتلات النفاثة بحدوث دوي انفجارات صوتية فوق العاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة الخفيفة من طراز سيسنا تحطمت في تضاريس جبلية في جنوب غرب ولاية فرجينيا. وقال مسؤول أمريكي إن الطائرات المقاتلة لم تتسبب في هجوم أسفر عن تحطم الطائرة، وإن طائرة سيسنا كانت تسير بالقيادة الذاتية ولم تستجب للسلطات رغم جهود حثيثة للاتصال بكابتن الطائرة. وتسبب الانفجار الصوتي في حالة من الذعر بين العديد من سكان العاصمة الذين أبلغوا عن سماع ضوضاء عالية هزت الأرض والجدران، وزعم بعضهم أن المقاتلات أسقطت الطائرة، وقالوا إنهم سمعوا الضجيج في أماكن بعيدة مثل شمال فيرجينيا وماريلاند.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...