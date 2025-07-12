تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية سببه قطع الوقود عن المحركات بحسب تقرير أولي

كشف تقرير أولي عن أن قطع وقود المحركات حدث بعد ثوانٍ من إقلاع طائرة الخطوط الجوية الهندية رقم AI171 في 12 يونيو 2025، مما أدى إلى تحطمها ومقتل 260 شخصًا في أحمد أباد بحسب رويترز. ويشير التقرير الصادر عن مكتب التحقيق في حوادث الطائرات الهندي إلى أن مفاتيح التحكم في الوقود في قمرة القيادة قد تم تحريكها إلى وضع “القطع” لكلا المحركين بفارق ثانية واحدة.

وأفاد التحقيق الأولي أن الطائرة، وهي من طراز بوينج 787-8 دريملاينر ومتجهة إلى لندن، حققت سرعة جوية قصوى بلغت 180 عقدة قبل أن يتم تحريك مفاتيح قطع الوقود. وأوضح التقرير أن قيم المحركين N1 و N2 بدأت في الانخفاض مع انقطاع إمداد الوقود، مما أدى إلى فقدان الطائرة لارتفاعها قبل تجاوز جدار المطار.

مناقشة الطيارين وتساؤلات حول السبب

كشف مسجل صوت قمرة القيادة عن حوار بين الطيارين حول سبب قطع الوقود، حيث سأل أحدهما الآخر عن قيامه بقطع الوقود ورد بنفي ذلك. لم يحدد التقرير هويات الطيارين الذين أدلوا بهذه التعليقات أو من أطلق نداء الاستغاثة. كان قائد الطائرة هو سوميت سابهاروال (56 عامًا) ولديه 15,638 ساعة طيران، ومساعده كلايف كوندر (32 عامًا) ولديه 3,403 ساعات طيران.

استبعاد الأخطاء الفنية والحوادث غير المقصودة

يشير خبراء سلامة الطيران إلى أنه من غير المرجح أن يتم تحريك مفاتيح قطع الوقود عن طريق الخطأ، حيث تتطلب العملية جهدًا متعمدًا. لم يوضح التقرير كيف تم تحويل المفاتيح إلى وضع القطع، ولم يذكر أي حالة طوارئ تستدعي إيقاف تشغيل المحرك في تلك اللحظة. كما استبعد التقرير احتمال اصطدام الطائرة ببرج، مشيرًا إلى عدم وجود نشاط ملحوظ للطيور بالقرب من مسار الرحلة.

استجابات الجهات المعنية

أقرت شركة طيران الهند بالتقرير، مؤكدة تعاونها مع السلطات الهندية. كما شكر المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل المسؤولين الهنود على تعاونهم، بينما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية التزامها بمعالجة أي مخاطر يتم تحديدها. وتواصل بوينج دعم التحقيق وعميلها، الخطوط الجوية الهندية.

الخسائر البشرية والأضرار

أسفر الحادث عن مقتل 241 راكبًا و19 شخصًا على الأرض، بما في ذلك 169 هنديًا، و53 بريطانيًا، وسبعة برتغاليين، وكندي واحد، بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم. ودُمر ما لا يقل عن خمسة مبانٍ في المنطقة السكنية التي تحطمت فيها الطائرة. تم العثور على مسجلي بيانات الصندوق الأسود للطائرة في الأيام التي تلت الحادث، مما سيوفر بيانات حيوية للتحقيق الكامل.