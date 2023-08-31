قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم الخميس، إن أعمال القطاع الخاص بالسعودية استمرت في التحسّن خلال الربع الثاني من عام 2023؛ انعكاسا للأداء الإيجابي في المؤشرات المتعلقة بالمستهلكين والشركات.

وذلك وفقًا لمؤشر وزارة الاقتصاد والتخطيط المركّب لدورة الأعمال التجارية للقطاع الخاص في المملكة (MEPX).

وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة “إكس”- تويتر سابقا، إن ارتفاع مؤشر الوزارة المركّب لدورة الأعمال التجارية للقطاع الخاص في المملكة للربع الثاني من عام 2023 يشير إلى انخفاض حدة الانكماش الدوري في نهاية عام 2022.

وأضافت :” أن هذا التحسن يأتي نتيجة لازدهار الأعمال وارتفاع استثمارات القطاع الخاص، والذي يظهر على مؤشر مديري المشتريات بوتيرة متزايدة”، منوهة بأنه من الممكن أن تدخل دورة الأعمال للقطاع الخاص في المملكة مرحلة جديدة، رغم الأوضاع المالية الراهنة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن نتائج المؤشر للربع القادم تعد مهمة؛ لفهم ما إذا كان هذا التحول التصاعدي قصير الأجل أم أنه بداية لمرحلة توسعية أخرى.

ويشير الارتفاع في مؤشر (MEPX) إلى تحسن أداء المؤشرات المتعلقة بالشركات، مع زيادة وتيرة النشاط التجاري، كما تظل المؤشرات المتعلقة بالاستهلاك قوية، بالتزامن مع تراجع ضغوط الأسعار.

وفي الجانب الآخر، أدى التشديد النقدي على مستوى العالم إلى تباطؤ أداء مؤشرات القطاع المالي المحلية، كذلك تأثر نمو التجارة؛ نتيجة لتراجع آفاق الاقتصاد العالمي.

ويعد (MEPX) مؤشر مركب خاص يحاكي دورة الأعمال للقطاع الخاص، ويتتبع التقلبات الدورية من خلال ضم العديد من المؤشرات الاقتصادية عالية التردد وتحليلها رياضيا وإحصائيا، وهو مصمم للتنبؤ بنقاط التحول في دورة أعمال القطاع الخاص.

ونوهت الوزارة، بأن المؤشر ليس مصمما للتنبؤ بمستوى الناتج المحلي الإجمالي أو معدل نموه بشكل عام؛ وإنماء يقتصر على التفريق بين الدورات التوسعية والدورات الانكماشية، واستقراء مسارها المستقبلي.