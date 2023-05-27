وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة للاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية ، فيما هدد الاتحاد المصري للمصارعة في بيان قال فيه إنه يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ كافة حقوقه في هذا الأمر، كما أنه تواصل مع الاتحاد الدولي بشأن عمل كافة الإجراءات بما يضمن استمرارية اللاعب ضمن صفوف المنتخب المصري، وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

وتفاجأ مسؤولو بعثة منتخب المصارعة صباح السبت، بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة صاحب الـ22 عامًا، من مقر إقامة المنتخب بدون علم أحد، ليحرر مسؤولو الاتحاد محضرًا رسميًّا بهروب اللاعب في تونس، حتى تقوم السلطات التونسية بالبحث عنه.

وقال والد اللاعب إنه يعمل سائقاً على مركبة توكتوك، مضيفاً أن نجله يضطر، نظراً لظروفه المادية الصعبة، لاستعارة أحذية من أصدقائه. وأكد أن ليس له أقارب في فرنسا لكي يتوجه إليهم اللاعب، مؤكداً أنه لا يعلم حتى اللحظة مكان اختفائه.

أحمد فؤاد بغدودة لاعب مصارعة مصري، شارك في بطولة إفريقيا الأخيرة وكسب ميدالية فضية🥈

تاني يوم هرب من فندق الإقامة و قفل تليفونه، قبل أن يتم اكتشاف سفر اللاعب إلى فرنسا..



اتحاد المصارعة قال إنه هيحفظ حق مصر وييتعامل من منطلق الضحية، لكن الحقيقة أنه ده مشهد متكرر وبغدودة مش أول… pic.twitter.com/Vtv4EyMYHD — Esmail Abd El-aty (@AtyEsmail) May 21, 2023

وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس المقيم في الخارج، قد زعم في رسالة إلى اللاعب المصارعة الرومانية أحمد فؤاد بغدودة الذي هرب من معسكر منتخبه مصر خلال مشاركته في بطولة خارجية في تونس، أنه سيتكفل بإصلاح ما يضايقه مطالباً إياه بالعودة.

مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير فوزي العشماوي قال إن إن مالفت نظره في واقعة هروب اللاعب بغدودة ( ٢٢ سنة ) الحاصل علي الميدالية الفضية في وزن ٦٣ كجم في بطولة افريقيا هو التركيز علي مرتبه ومديونيته والضرائب المفترض دفعها، في حين كان الواجب التعمق في حياته واسباب هروبه وعوامل الطرد التي لاتقتصر عليه بالقطع بل تشمل ملايين من شبابنا.

وأضاف أننا في أمسّ الحاجة لأن نكون صرحاء مع انفسنا، وان يجلس مسؤولونا مع لاعبينا ولاعباتنا ليتعرفوا علي طموحاتهم واحلامهم، ومشاكلهم والعقبات التي تواجههم ويحاولون بصدق واخلاص حلها وتذليلها. ولفت العشماوي إلى أن بغدودة ليس الأول ولن يكون الاخير، مشيرا إلى أنه يذكّرنا بآلاف الاطباء الذين يتركون مصر ومثلهم نوابغ المهندسين والصيادلة والاعلاميين وكل التخصصات التي يحتاجها الوطن، وهي ليست هجرة منظمة تفيد المهاجر والوطن ودولة المهجر، وانما هي فعل يائس محبط غاضب متمرد يحاول شق طريقه في بيئة ومنظومة مختلفة بسبب مايواجهه ويكابده هنا !