سامر باطر by سامر باطر

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تحذير 30 مليون أمريكي من إعصار أوقع عشرات القتلى في الولايات الجنوبية

سامر باطر by سامر باطر

تتوالى تقارير إخبارية عن عشرات القتلى في ولاية مسيسبي الأمريكية تزامنت مع تحذير قرابة 30 مليون من سكان ولايات جنوبية بعدم الخروج من منازلهم فيما قتل أكثر من 23 في مسيسبي.

وذكرت سكاي نيوز أن إعصارا قويا ضرب مناطق ريفية في ولايتي ميسيسيبي وألاباما، مساء الجمعة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، وتدمير مباني وانقطاع التيار الكهربائي، حيث تسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الجولف وتحرك عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في “وضع يهدد حياتهم”.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارًا قمعيا “تورنادو” تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرقي جاكسون بولاية ميسيسيبي.

أبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلاً في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.

ويهدد مسار العاصفة أكثر من 30 مليون شخص بعد أن أدت بالفعل إلى مقتل شخصين غرقًا بعد أن جرفت سيارة وغرق ركابها في وقت سابق يوم الجمعة في ميسوري. كما شهدت أحجار البرد بحجم كرة الجولف المتساقطة من العواصف القوية التي رافقتها أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات – وكلها جزء من موجة الطقس القاسي الذي يجتاح جميع أنحاء البلاد. وقع حادث الغرق بعد منتصف الليل بقليل في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في جنوب غرب ميسوري. وقالت السلطات إن ستة شبان كانوا في السيارة التي جرفتها السيارة بينما كانت تحاول عبور جسر فوق جدول غمرته المياه في بلدة غروفسبرينغ.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...