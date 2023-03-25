تتوالى تقارير إخبارية عن عشرات القتلى في ولاية مسيسبي الأمريكية تزامنت مع تحذير قرابة 30 مليون من سكان ولايات جنوبية بعدم الخروج من منازلهم فيما قتل أكثر من 23 في مسيسبي.

وذكرت سكاي نيوز أن إعصارا قويا ضرب مناطق ريفية في ولايتي ميسيسيبي وألاباما، مساء الجمعة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، وتدمير مباني وانقطاع التيار الكهربائي، حيث تسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الجولف وتحرك عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في “وضع يهدد حياتهم”.

At least 7 killed after tornado devastates Rolling Fork, Mississippi – WAPT pic.twitter.com/25YnN1V2SK — BNO News Live (@BNODesk) March 25, 2023

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارًا قمعيا “تورنادو” تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرقي جاكسون بولاية ميسيسيبي.

A tornado watch has been issued for parts of Alabama and Tennessee until 3 AM CDT pic.twitter.com/RMow7naNqe — NWS Tornado (@NWStornado) March 25, 2023

أبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلاً في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.

ويهدد مسار العاصفة أكثر من 30 مليون شخص بعد أن أدت بالفعل إلى مقتل شخصين غرقًا بعد أن جرفت سيارة وغرق ركابها في وقت سابق يوم الجمعة في ميسوري. كما شهدت أحجار البرد بحجم كرة الجولف المتساقطة من العواصف القوية التي رافقتها أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات – وكلها جزء من موجة الطقس القاسي الذي يجتاح جميع أنحاء البلاد. وقع حادث الغرق بعد منتصف الليل بقليل في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في جنوب غرب ميسوري. وقالت السلطات إن ستة شبان كانوا في السيارة التي جرفتها السيارة بينما كانت تحاول عبور جسر فوق جدول غمرته المياه في بلدة غروفسبرينغ.

?#UPDATE: At least 7 killed after tornado devastates Rolling Fork, Mississippi pic.twitter.com/TtSc96KhKi — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 25, 2023