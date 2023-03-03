تحذير من وقوع زلزال عنيف في إسطنبول

حذر أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول من احتمال حدوث زلزال عنيف في هذه المدينة التي تضم حوالي 16 مليون شخص ومواقع تاريخية وأثرية عديدة. وقال إمام أوغلو:” لا يمكن أن نستمر في العيش كما كنا نعيش في الماضي، لأن زلزالا قويا سيضرب في يوم ما إسطنبول وهذا أمر لا محالة منه. لذا علينا أن نعيد بناء كل شيء ونستعين بالعلم”. وشهدت تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي زلزالا قويا أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص ودمر آلاف المباني.

مع ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط/فبراير الماضي إلى أكثر من 45 ألف شخص، ازدادت المخاوف من وقوع زلزال مماثل في مدينة إسطنبول التي يقطن فيها ما يقارب 16 مليون شخص والتي تعتبر الرئة الاقتصادية للبلاد.

فحسب علي بنار، باحث في مرصد قنديلي لمراقبة الزلازل بإسطنبول، هناك احتمال كبير أن تتعرض هذه المدينة السياحية لزلزال قوي بسبب “تحرك صدع شمال منطقة أناضول المستمر والذي يولد زلازل قوية”.

وقال بنار لفرانس24: “سجلنا العام الماضي أكثر من عشرين ألف حدث زلزالي في المنطقة. وعدة آلاف منها تجاوزت ثلاث درجات على سلم ريختر”، متنبأ أن “زلزالا سيضرب المدينة يوما ما وسيكون مدمرا”.

الزلزال يهدد مئات المواقع التاريخية والأثرية في إسطنبول

وبهدف تفادي الخسائر البشرية التي يمكن أن تنجر عن زلزال قد يضرب إسطنبول، نظم رئيسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والذي يعتبر من بين أبرز المنافسين للرئيس أردوغان، ندوة صحافية الأربعاء حاول من خلالها دق ناقوس الخطر الذي يهدد مدينته.

وقال إمام أوغلو:” لا يمكن أن نستمر في العيش كما كنا نعيش في الماضي. لأن زلزالا قويا سيضرب في يوم ما إسطنبول وهذا أمر لا محالة له. لذا علينا أن نعيد بناء كل شيء. ولتحقيق هذا الغرض يجب أن نستعين بالعلم لأن العلم هو النور”.