تحذير من مضاعفات مميتة لأدوية التنحيف ويجوفي وأوزمبك

قد يواجه المرضى الذين يتناولون أدوية التنحيف مثل ويجوفي Wegovy وأوزمبك Ozempic مضاعفات مميتة عند اجراء أي جراحة أو إجراءات أخرى تتطلب معدة فارغة للتخدير.

ونقلت تقارير صحفية عن الدكتور أيون هوباي ، طبيب التخدير في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن ، قوله إن هذه الأدوية -ويجوفي وأوزمبك، يمكن أن تبطئ عملية الهضم لدرجة أنها تعرض المرضى لخطر متزايد لهذه المشكلة ، والتي تسمى الشفط الرئوي (ابتلاع الرئة لمادة غريبة تدخل القصبة الهوائية) ، والتي يمكن أن تسبب تلفًا خطيرًا في الرئة والتهابات وحتى الموت.

نصائح لتجنب المخاطر المميتة

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن الدكتور هوباي الذي كان من بين أول من أشار إلى هذه المشكلة، قوله أن كل من يتناول هذا الدواء يجب أن يعرف هذه المضاعفات المحتملة، ويقترح هذا الخبير الطبي أن يقوم الأفراد الذين يتناولون هذه الأدوية بإخبار أطبائهم أولاً قبل التخدير ومناقشة جوانب الخطر.

ويوضح بالقول: “إذا كنت تتناول هذا الدواء واستدعى الأمر أن تخضع لعملية جراحية ، فستحتاج إلى اتخاذ بعض الاحتياطات الإضافية مثل التوقف عن الدواء لفترة يحددها الطبيب”. ونشر الدكتور هوباي ومجموعة من زملائه في المجلة الكندية للتخدير في منتصف يوليو عن هذه المخاطر ، ودعوا إلى إيقاف الدواء لفترة أطول – حوالي ثلاثة أسابيع قبل التخدير.

الدكتور فيليب جونز ، طبيب التخدير في مايو كلينك وهو أيضًا نائب رئيس تحرير المجلة ، لفت إلى أن ذلك يظهر المدة التي يظل فيها المكون الفعال في عقاري -ويجوفي وأوزمبك في الجسم. وقال جونز: “عندما تتلاشى 90 في المائة من المكون النشط بعد ثلاثة أسابيع ، نأمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته عند التخدير”. قبل عدة أسابيع ، وسبق أن نصحت الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير (ASA) إن الأشخاص الذين يتناولون هرمون GLP-1 أي المكون الموجود في دواء ويجوفي أو أوزمبك يوميًا بأن يتوقفوا عن تناول الأدوية في يوم الجراحة فقط!