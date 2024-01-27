تحذير من مخاطر محتملة في اليوم العالمي لحماية البيانات

تحذر الهيئة الوطنية للإعلام من “الهاكرز” في اليوم العالمي لحماية البيانات غدا الأحد حيث يطيب لبعض مخترقي الأنظمة (الهاكرز) إحراج الشركات والمؤسسات والأشخاص في اليوم الذي يحتفل العالم فيه أي 28 يناير من كل عام باليوم العالمي لحماية خصوصية البيانات، وهو يصادف الذكرى 41 لاتفاقية مجلس أوروبا 108، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة بشأن الخصوصية.

اليوم العالمي لحماية خصوصية البيانات هو حدث دولي الغرض منه زيادة الوعي وتعزيز أفضل ممارسات الخصوصية وحماية البيانات سواء للأشخاص أو الشركات.

من رمزي عيتاني، المدير الإقليمي لشركة فيريتاس، حول تهديدات الذكاء الاصطناعي لبياناتنا.

يسلط رمزي الضوء على التحديات التي يفرضها التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وتحديدًا ظهور هجمات برامج الفدية الذاتية. وينصح الشركات بتعزيز الأمن، مع التركيز على الدور المحوري للتنظيم والامتثال في مواجهة هذه التحديات.

ويتابع قائلا:”يأتي اليوم العالمي لحماية خصوصية البيانات ككل عام، ليذكرنا بأهمية حماية الهويات الرقمية ووضعها على رأس أولوياتنا في هذا العالم المترابط، فقد انتهى وقت الجدال بين توفير ما يسمى ب”تجربة المستخدم السلسة” وضمان الأمن السيبراني وحل محله حقيقة وحيدة وهي أنه تكون إجراءات الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من تجربة المستخدم.

فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت خروقات البيانات والمخاوف المتعلقة بالخصوصية شائعة جداً وبشكل مثير للقلق، الأمر الذي أثار مخاوف عديدة حول أمن معلوماتنا الشخصية، كما شهدنا استمرار وزيادة تطور هذه التهديدات التي تتعرض لها خصوصيتنا الرقمية جراء الخروقات واسعة النطاق تستهدف المؤسسات والهويات الفردية على حد سواء.

ومع استمرار تطور التكنولوجيا بشكل سريع، تتطور معه أيضًا الأدوات التقنية التي تستخدمها الجهات الخبيثة، بدءًا من محاولات القرصنة المعقدة ووصولاً إلى الأشكال الأكثر دقة لاستخراج البيانات، مما يجعل معلوماتنا الشخصية تحت الحصار الدائم، يجعل أكثر المحترفين في مجال الأمن تدريبًا معرضين لتفويت عمليات التصيد الاحتيالي الواقعية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، عبر النصوص والصوت والفيديو.

محمد عيسى، مدير المبيعات الإقليمي في إنترست Entrust،

محمد عيسى، مدير المبيعات الإقليمي في Entrust، من جانبه يؤكد على أهمية إعطاء الأولوية لحماية الهوية الرقمية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، مع التركيز بشكل خاص على عمليات التصيد الاحتيالي الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

ويتابع قائلا:” يتعين على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة حماية الهويات الرقمية اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث يلعب مدراء تكنولوجيا المعلومات دورًا محوريًا في تشكيل مشهد الأمن السيبراني لمؤسساتهم، ويجب عليهم تكييف استراتيجياتهم مع التحديات المتطورة التي تفرضها التهديدات السيبرانية، وذلك من خلال اعتماد التقنيات المبتكرة، وتعزيز ثقافة الوعي الأمني، والالتزام بممارسات الخصوصية الفعّالة، يمكن للمؤسسات الإبحار بثقة في العوالم الرقمية، وحماية هويات الأفراد في هذا العالم المترابط.”