تحذير من مخاطر المشروبات الغازية الخالية من السكر على دماغ الإنسان

حذرت دراسة علمية جديدة من مخاطر مادة الأسبارتام للتحلية الخالية من السكر على الذاكرة والتعلم وحتى في تغيرات جينية في الحيوانات المنوية قد تؤثر على الأجيال القادمة.

وتم ربط مادة الأسبارتام للتحلية الخالية من السكر ومنخفضة السعرات الحرارية – والتي توجد في العديد من الأطعمة والمشروبات الخالية من السكر أو “الحمية” – بمشاكل محتملة في الذاكرة والتعلم، وفقاً لدراسة أجرتها كلية الطب في جامعة ولاية فلوريدا.

وفي الدراسة، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports، كان لدى الفئران الذكور التي تناولت الأسبارتام – حتى عند المستويات التي تعتبرها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية آمنة – ذرية “أظهرت عجزاً في التعلم المكاني والذاكرة”، كما جاء في بيان صحفي صادر عن جامعة ولاية فلوريدا.

وعلى مدى 16 أسبوعاً، درس الباحثون ثلاث مجموعات من الفئران.

واستهلكت إحدى المجموعات 15% من الحد الأقصى الموصى به من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من الأسبارتام يومياً، وهو ما يعادل أربع قناني من المشروبات الغازية حجم 8 أونصات.

واستهلكت المجموعة الثانية 7% من الحد الأقصى الموصى به (قنينتان من المشروبات الغازية حجم 8 أونصات يومياً).

أما المجموعة الثالثة استهلكت الماء فقط.

وتم اختبار الفئران في متاهات على فترات أربعة أسابيع، وثمانية أسابيع، و12 أسبوعاً. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا الماء فقط تمكنوا من العثور على الصندوق “الآمن” للهروب من المتاهة بشكل أسرع بكثير من أولئك الذين تناولوا الأسبارتام.

وقال البيان إن المجموعات التي تستهلك الأسبارتام أنجزت المهمة في نهاية المطاف، لكنها استغرقت “وقتاً أطول بكثير” للقيام بها، وفي بعض الأحيان احتاجت إلى مساعدة إضافية.

وقال المؤلف المشارك براديب بهايد، وهو رئيس باحثين بارزين في علم الأعصاب التنموي في كلية جيم وبيتي آن رودجرز، قسم العلوم الطبية الحيوية، في البيان الصحفي.: “هناك بعض التداخل في ما يتعلق بالتعلم والذاكرة والقلق، بمعنى أنه غالباً ما يكون هناك عنصر عاطفي في تعلمنا. عندما يكون هناك تأثير عاطفي، فإنك تتذكر بشكل أفضل. ولكن هذه وظيفة وشبكة دماغية متميزة تماماً”.

وأضاف: “الشيء الثاني الذي لاحظناه هنا، على عكس القلق (البحث)، فإن هذا لم يستمر إلا في جيل واحد. ولم يشاهد في الأحفاد، فقط في الأطفال من ذكور الفئران، وهو أمر آخر. خط الدعم أن هذه الأنواع من عمليات النقل تحدث بسبب التغيرات اللاجينية في الحيوانات المنوية”.

وبناءً على نتائج الدراسة، اقترح بهايد أن تتخذ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “منظوراً أقرب ومتعدد الأجيال حول تأثيرات الأسبارتام”.

وفي حزيران / يونيو، أصدرت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية بيانا صنفت فيه مادة التحلية على أنها “من المحتمل أن تكون مسرطنة للبشر”، وهو ادعاء نفاه خبراء الصناعة بشدة.

ومع ذلك، فإن منظمة الصحة العالمية لم تعالج التأثيرات المعرفية المحتملة للأسبارتام، حسبما أشار بيان جامعة ولاية فلوريدا.

ولم تشارك الدكتورة كيلي جونسون أربور، طبيبة السموم الطبية المقيمة في واشنطن العاصمة، في دراسة جامعة ولاية فلوريدا ولكنها علقت على النتائج التي توصلت إليها.

وقالت لشبكة “فوكس نيوز ديجيتال”: “تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه حتى تناول مستوى منخفض من الأسبارتام قد يساهم في مشاكل الذاكرة والتعلم التي قد تكون وراثية عبر الأجيال. بالإضافة إلى ذلك، تشير نتائج الدراسة إلى أن الأسبارتام قد يسبب تغيرات جينية في الحيوانات المنوية قد تؤثر على الأجيال القادمة”.

ومع ذلك، أشارت كيلي جونسون أربور أيضاً إلى أن الدراسات السابقة لم تثبت وجود علاقة مماثلة بين استهلاك الأسبارتام والذاكرة والتعلم.

واختتمت قائلة: “لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات العلاقة بشكل قاطع بين الأسبارتام وتلف الدماغ”.

أما خبراء صناعة المشروبات الغازية، بما في ذلك مجلس مراقبة السعرات الحرارية، فقد دافعوا عن الأسبارتام في ضوء دراسة جامعة ولاية فلوريدا.

وقال روبرت رانكين، رئيس مجلس مراقبة السعرات الحرارية في واشنطن العاصمة، في تصريح لشبكة “فوكس نيوز ديجيتال” إنه “لا ينبغي أن تمتد نتائج هذه الدراسة إلى البشر ولا إلى عامة السكان فحسب، بل لا توجد أيضاً صلة بين المحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية والإعاقات الإدراكية، مثل فقدان الذاكرة ونقص التعلم لدى البشر”.

وتابع: “علاوة على ذلك، فإن النتائج المبلغ عنها لهذه الدراسة تتعارض مع مجمل الأدلة والعديد من منظمات الصحة العالمية التي اعتبرت الأسبارتام آمناً، بعد تقييمات صارمة. والحقائق مهمة بالنسبة لملايين المستهلكين الذين يتطلعون إلى المحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية لإدارة السكر وتقليل السعرات الحرارية، ويمكنهم الاستمرار في الشعور بالراحة عندما يعلمون أن الأسبارتام آمن للاستهلاك”.