تحذير من مأكولات شائعة أخطر من التدخين

تحذر طبيبة مختصة بطب الأسرة وبالكيمياء الحيوية من مأكولات تتواجد فيها ذات كمية السموم المسببة للسرطان الموجودة السجائر وأنها ذاتها وتزيد في حصة واحدة من البطاطس المقلية، والتي تعادل تلك التي يتم استهلاكها عند تدخين ما يصل إلى 25 سيجارة. وتلفت إلى أنه لدى تناول وجبة صغيرة من حوالي 25 شريحة من البطاطس المقلية، فإن تناول شريحة واحدة يعرضك لنفس خطر تدخين سيجارة واحدة). إن كمية السموم المسببة للسرطان الموجودة في حصة من البطاطس المقلية تعادل تلك المستهلكة عند تدخين ما يصل إلى 25 سيجارة.

ويلفت تقرير صحفي إلى تحذيرات الدكتورة كيت شنانن من مأكولات بالزيوت والمكونات الضارة، وأنه من منتجات الألبان إلى الأطعمة المجمدة وحتى الوجبات الخفيفة، سترى الزيوت النباتية تظهر بشكل متكرر على العديد من ملصقات المنتجات، بما في ذلك تتبيلات السلطة، والأسماك المعلبة، والأطعمة الجاهزة للأكل، ومشروبات الحمية، وحليب الأطفال.

الزيوت الضارة

تتنوع منتجات المأكولات هذه الزيوت المستخدمة بدرجات حرارة عالية بعد استخلاصها من البذور، مثل زيوت عباد الشمس والذرة وبذور اللفت وفول الصويا وبذور القطن والعصفر، وهي قطاع تجاري حقق مبيعات بأكثر من 91 مليار جنيه إسترليني في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 127 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2027.

وتضيف الدكتورة جامعة كورنيل، إن ما يقرب من ثلث السعرات الحرارية في نظام الشخص الغذائي يأتي من هذه المادة ذات التأثيرات الكبيرة على عملية التمثيل الغذائي والتي لا تعرف عنها العلوم الطبية حتى الآن سوى القليل. إن السبب الذي يجعل صحة الإنسان تواجه أزمة متزايدة موجود على الملصق، وهو مخفي رغم أنه على مرأى من الجميع. تقول الطبيبة إنها مقتنعة بأن هذه الزيوت ستسبب لك المرض إذا لم تكن قد أصابتك بالفعل.

وعن سر ارتفاع معدلات اصابة الشباب بأمراض لم تكن تصيب الشباب من قبل، تقول الطبيبة إن العلاقة بين الزيوت النباتية وسوء الصحة لها أسس راسخة ومدعومة بأبحاث علمية شاقة، وإزالتها من وجباتنا الغذائية يمكن أن يحل الأوبئة الصحية الحديثة سريعة الانتشار، مثل السرطان ومرض الزهايمر ومرض باركنسون. الزيت النباتي هو منتج صناعي لم يكن موجودًا إلا قبل ما يزيد قليلاً عن 150 عامًا. في آلاف السنين التي سبقت تغيير الزراعة الصناعية لمناظرنا الطبيعية، اعتمد العديد من البشر على الدهون الحيوانية مثل الزبدة والدهن الحيوانية ودهون الألبان كما هو الحال مع الزيوت المستخرجة من الفواكه الدهنية مثل الزيتون وجوز الهند منذ آلاف السنين إلا أن استخدام طائفة جديدة من الزيوت النباتية في حرارة عالية جدا عند تصنيع يولد مركبات خطرة لم تكن موجودة فيها أصلا مثل الدهون غير المشبعة ومركبات الليبيد الخطرة (lipid oxidation products (LOPs).) والتي تتولد بمرحلة استخلاص الزيوت بدرجات حرارة عالية وطبخها وتخزينها.

وكانت الدكتورة كاثرين شاناهان قد نشرت كتابا أثار اهتماما واسعا بعنوان “السعرات المظلمة: كيف تدمر الزيوت النباتية صحتنا وكيف يمكننا استعادتها “.

وتوضح فيه كيف تسبب ثمانية زيوت بذور شائعة الضرر الخلوي الذي يكمن وراء جميع الأمراض المزمنة تقريبًا، ويكشف خريطة طريق واضحة للتعافي وتجديد الشباب. وتوضح كيف أن الزيوت النباتية تمثل كارثة على الصحة العامة، وتعيث فسادًا في خلايا أجسامنا من خلال استنفاد مضادات الأكسدة وتعزيز سمية الجذور الحرة.