تحذير من عسكرة الذكاء الاصطناعي مع تهافت عمالقة التكنولوجيا على عقود عسكرية

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، محذرا من مخاطره على السلم والأمن الدوليين، تتهافت عمالقة الشركات التقنية في وادي السيليكون للاستحواذ على عقود مليارية مع الجيش الأمريكي. وتسارع شركات التكنولوجيا الرئيسية مثل كل من غوغل وأوبن إي آي وشركة ميتا وبالانتير والشركات الناشئة للحصول على عقود عسكرية مع البنتاغون بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

غوغل

بعد أن كانت غوغل رائدة في معارضة الاستخدام العسكري لتقنياتها، تراجعت مؤخرا عن موقفها. وكانت قد ألغت سابقًا عقدًا مع البنتاغون (مشروع مافن) عام ٢٠١٨ بعد احتجاجات من موظفيها ونشرها مبادئ تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بها في الأسلحة. في فبراير ، أعلنت غوغل أنها ستتخلى عن حظرها الذاتي على استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة، مشيرةً إلى ضرورة أن تكون الديمقراطيات رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي، علما أن غوغل تأسست في الأصل بتمويل من وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA).

أوبن إيه آي

شركة أوبن إيه آي، الشركة المصنعة لبرنامج الدردشة الشهير ChatGPT، تبنت العمل الدفاعي. في يناير ٢٠٢٤ ، حذفت الشركة بندًا من سياستها يحظر استخدام تقنيتها في “تطوير الأسلحة” و”الأغراض العسكرية والحربية”. وفي ديسمبر التالي، أعلنت عن صفقة مع أندوريل لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي مضادة للطائرات المسيرة. صرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بأن الشركة “فخورة” بالانخراط في مجالات الأمن القومي. وقد عُيّن بوب ماكجرو، أحد مسؤوليها التنفيذيين، برتبة مقدم في وحدة الجيش الجديدة، المفرزة 201.

ميتا المالكة لفيسبوك

أجرت الشركة التي تقف وراء فيسبوك ومنتجات الواقع الافتراضي تحولاً كبيراً. فقد غيرت ميتا سياساتها للسماح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للأغراض العسكرية. في مايو ، أعلنت عن شراكة مع أندوريل لتطوير أجهزة الواقع الافتراضي لتدريب الجنود. وكان أندرو بوسورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميتا، أحد أربعة مسؤولين تنفيذيين تقنيين أدوا اليمين الدستورية برتبة مقدم في وحدة الجيش الجديدة.

بالانتير

لا تتردد هذه الشركة-Palantir – بين شركات وادي السيليكون في العمل مع الجيش. حتى أن بالانتير، وهي شركة تحليل بيانات، رفعت دعوى قضائية ضد الجيش في عام 2016 لإجباره على إعادة النظر في برنامجها. تشير الصحيفة إلى أن شركة بالانتير أصبحت نموذجًا يُحتذى به لشركات التكنولوجيا الأخرى، حيث تضخمت قيمتها السوقية إلى أكثر من 375 مليار دولار ، متجاوزةً بذلك القيمة السوقية المجمعة لشركات الدفاع التقليدية مثل لوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان، وجنرال ديناميكس. وقد أدى شيام سانكار، كبير مسؤولي التكنولوجيا في بالانتير، اليمين الدستورية في الوحدة العسكرية الجديدة.

الشركات الناشئة والمستثمرون في مجال التكنولوجيا الدفاعية

أندوريل

أسس –Anduril– بالمر لوكي (الذي طور أيضًا سماعة الواقع الافتراضي أوكولوس)، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع تُصمم أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتُعدّ الشركة شريكًا رئيسيًا لشركات تكنولوجيا كبرى مثل أوبن إيه آي وميتا. وقد حصلت على عقد بقيمة 642 مليون دولار لتكنولوجيا مكافحة الطائرات بدون طيار مع سلاح مشاة البحرية في مارس ، وعقد بقيمة 250 مليون دولار لتكنولوجيا الدفاع الجوي في أكتوبر . في يونيو، جمعت شركة أندوريل تمويلًا جديدًا بقيمة 30.5 مليار دولار.

سكايديو

شهدت هذه الشركة-Skydio – المتخصصة في الطائرات بدون طيار ذاتية القيادة ارتفاعًا في العقود العسكرية. فبعد ثلاث سنوات من توقيع أول عقد لها مع الجيش، استغرق توقيع عقد جديد هذا العام أقل من شهر. وفي يونيو، وقعت عقدًا بقيمة 74 مليون دولار مع وزارة الخارجية. ويعمل لدى سكايديو أكثر من 800 موظف، وقد جمعت تمويلًا بقيمة 230 مليون دولار.

ريجنت

تُصنّع هذه الشركة –Regent – طائرات شراعية كهربائية للاستخدامات العسكرية وغيرها. وقد جمعت أكثر من 100 مليون دولار من مستثمرين، منهم مارك كوبان وبيتر ثيل، وحصلت على عقد بقيمة 15 مليون دولار مع سلاح مشاة البحرية في مارس.

أندريسن هورويتز

أعلنت شركة أندريسن هورويتز، وهي شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري، في عام 2023 أنها ستستثمر 500 مليون دولار في تكنولوجيا الدفاع. لدى الشركة برنامج يُسمى “الديناميكية الأمريكية” مُخصص للاستثمار في شركات الدفاع.

واي كومبيناتور

موّلت حاضنة الشركات الناشئة الشهيرة أول شركة ناشئة في مجال الدفاع في أغسطس 2024، ويُسلّط مقال نيويورك تايمز الضوء على طفرة في الاستثمار في الشركات المرتبطة بالدفاع، حيث ارتفعت استثمارات رأس المال المُغامر في الشركات المرتبطة بالدفاع بنسبة 33% العام الماضي لتصل إلى 31 مليار دولار. وكان للانخراط المبكر للجيش الأمريكي في وادي السيليكون دورٌ حاسمٌ في تنمية المنطقة، حيث كان الداعم الرئيسي الأول لها ومصدرًا رئيسيًا للتمويل والتكنولوجيا. بدأت هذه العلاقة في خمسينيات القرن الماضي خلال الحرب الباردة.

دور الجيش في تأسيس وادي السيليكون

بدأت وزارة الدفاع الأمريكية في خمسينيات القرن الماضي بالاستثمار في شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون لمنافسة المزايا التكنولوجية الروسية. وفّر هذا التمويل الأولي الأساس لما سيصبح لاحقًا مركزًا تقنيًا عالميًا. وكانت وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة داربا (DARPA)، وهي قسم تابع لوزارة الدفاع، جهةً محوريةً في هذه الشراكة. واحتضنت داربا تقنياتٍ أصبحت فيما بعد أساسًا لأكبر شركات وادي السيليكون. ومن الأمثلة البارزة على ذلك الإنترنت، الذي نشأ من شبكة أبحاث داربا ، وهي شبكة أربانت ARPANET. كما قدمت الوكالة تمويلًا لشركات التكنولوجيا العملاقة المستقبلية. على سبيل المثال، في عام ١٩٩٨، حصل مؤسسا غوغل، سيرجي برين ولاري بيج، على تمويل من داربا ووكالات حكومية أخرى لإنشاء شركتهما. وشهد هذا العصر المبكر من التعاون أن الجيش ليس مجرد عميل بل شريك استراتيجي، ساعد في إنشاء البنية الأساسية والتقنيات الأساسية التي قامت وادي السيليكون بتسويقها تجارياً في وقت لاحق. ومع نكوص شركات التكنولوجيا العملاقة على وعودها السابقة وتهافتها على عقود البنتاغون تعود بذلك إلى نقطة البداية ودعم الجيش الأمريكي لتأسيس وادي السيليكون وشركاته بعيداً عن الوعود البراقة بدعم الخير للبشرية.