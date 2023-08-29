تحذير من عروض مشبوهة للحصول على جوازات سفر رومانية

خاص- أريبيان بزنس: وقع عدد من الأشخاص الساعين للسفر بدون قيود لدول الاتحاد الأوروبي ضحايا لشركات تزعم تقديم الجنسية لإحدى الدول الأوروبية، ورفض أحدهم تقديم التفاصيل أو الكشف عن اسمه وهو بين ضحايا كثر لشركات تروج لتسهيلات للحصول على جواز سفر روماني مع الجنسية الرومانية بطرق مشبوهة.

وتعرّض هذه البرامج المزيفة الضحايا لخطر السجن والملاحقة القانونية أو أقلها خسارة ما دفعوه، مثل طريقة الحصول على الجنسية من خلال زواج وهمي أو تزوير أوراق تزعم أن أصول صاحبها تعود لرومانيا، أي تستند لقانون منح الجنسية بموجب قانون العودة.

وتعمد بعض الشركات لهاتين الطريقتين، الأولى هي الزواج الوهمي والثاني تستغل قانون ذوي الأصول الرومانية وهي تماثل أسلوبا تم اتباعه لآلاف من عمليات الاحتيال التي جرت قبل سنوات.

تحصل الشركة على دفعات من المبلغ الإجمالي وهو 39 ألف دولار، وتكون الدفعة الأولى 15 بالمئة من المبلغ، ولدى وصول إشعار “حكووي بتلقي الطلب يدفع المستثمر 60% من الكلفة دون أي ضمان أنه سيحصل على الجنسية الرومانية.

وقبل سنوات اتهم موظفون حكوميون في بلغاريا بالفساد لتزوير معاملات الحصول على الجنسية البلغارية من قبل أجانب كذلك الحال مع حالات مشابهة في دول مثل رومانيا وغيرها من دول أوروبا الشرقية.

ويحاول أريبيان بزنس الحصول على رد من القنصلية الرومانية والسفارة الرومانية في الإمارات للتحقق من إحدى هذه الشركات التي تقدم عروضا تبدو رخيصة، لقاء وسننشر الرد بمجرد تلقيه، وخلال ذلك يمكن التمعن بتحذير باتريشيا كاسابوري، الرئيس التنفيذي لشركة غلوبال سيتيزن سولوشنز التي تعمل في بريطانيا وحول العالم لتقديم برامج الجنسية أو الإقامة من خلال الاستثمار، وتحذر من الاحتيالات مع ظهور العديد من الشركات التي تستغل المستثمرين في برامج الحصول على الجنسية/ أو الإقامة، لقاء الاستثمار CBI/RBI، لتستغل الطلب على هذه الخيارات، ويجب توخي أقصى درجات الحذر عند اختيار شركة للعمل معها في هذا المجال لضمان اختيار موثوق، ونوصي أي شخص بالنظر في هذه الخطوات المهمة قبل التعامل مع هذه البرامج:

1- اختر الشركات التي ترتبط بجهات رسمية مثل السفارات أو غرف تجارية في الدول المعترف بها. ووجود هكذا ارتباط لهؤلاء يدل على مصداقيتهم والتزامهم بالعمل ضمن القنوات المشروعة.

2- عليك بإعطاء الأولوية للشركات الراسخة والمعروفة وذات السجل الناصع والتي حافظت على حضور مرموق في السوق لعدة سنوات، فسجلها الطويل يوثق خبراتها واستقرارها في التعامل مع تعقيدات السوق.

3- التفويض المرخص: ضع في اعتبارك فقط تلك الشركات التي تحمل تراخيص رسمية للعمل كوكلاء في السوق المزعومة. وهذا يؤكد التزامهم باللوائح والتزامهم بالممارسات الأخلاقية.

4-إحالات المستثمرين السابقين، اسأل عمن استفاد قبلك من البرنامج و لا تتردد في استغلال الفرصة للتحدث معهم يمكن أن تقدم تجاربهم المباشرة رؤى قيمة حول احترافية الشركة وشفافيتها ومعدل نجاحها.

5- الضمان المالي: التحقق من أن أي معاملات مالية سيتم تحويلها فقط إلى الحساب البنكي للشركة المرخص لها وليس نقدا ولا لحساب شخصي. كن حذرًا جدًا من الشركات التي تقبل مدفوعات العملات المشفرة مقابل الاستثمار لأن هذا غالبًا ما يكون هو الطريق المفضل للمحتالين.

من خلال الالتزام بهذه الإرشادات، يمكن للعملاء تعزيز فرصهم بشكل كبير في التعامل مع شركة لبرامج الجنسية والإقامة بالاستثمار، لتضمن أنها شركة جديرة بالثقة وأنها تعطي الأولوية للسلوك الأخلاقي ورضا المستثمرين فعلا.