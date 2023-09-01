تحذير من عروض الحصول على الجنسية الرومانية

استجابت السفارة الرومانية في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستفسارات أريبيان بزنس حول عروض تقدمها شركات للحصول على جواز السفر الروماني والجنسية من رومانيا وفقا لقانون العودة، أي مسار يزعم تأمين استعادة الجنسية لذوي الأصول الرومانية (وذلك حتى لأصحاب جنسيات لاعلاقة لهم برومانيا)، وأن ذلك مجاني كليا ويستدعي الحضور شخصيا (أي على عكس مزاعم بعض الشركات التي تطلب 30 ألف دولار تقريبا للمعاملة تدفع بعد التقدم للطلب عن بعد.)

وأشار متحدث باسم السفارة برد بالبريد الإلكتروني قائلا: وفقا للمادة. 11 من قانون الجنسية الرومانية رقم 11. 21/1991، وبما يخص المواطنون الرومانيون السابقون، الذين فقدوا هذه الجنسية لأسباب غير منسوبة إليهم شخصيًا أو الذين تم إلغاء الجنسية الرومانية لهم ضد إرادتهم، وكذلك أحفادهم حتى الدرجة الثالثة في الخط المباشر، عند الطلب، مؤهلون استعادة أو الحصول على الجنسية الرومانية، مع إمكانية الاحتفاظ بجنسيتهم الأجنبية، إذا كانوا يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المذكور. علاوة على ذلك، يمكنهم إقامة إقامتهم في رومانيا أو الاحتفاظ بها في الخارج.

أما بالنسبة للإجراء، فإن الموافقة على طلبات منح أو استعادة الجنسية الرومانية بموجب الشروط المذكورة أعلاه تتم بأمر من رئيس الهيئة الوطنية للجنسية بوزارة العدل، بناءً على التوصية المقدمة من لجنة المواطنة.

طلب الجنسية الروماني مجاني

كما أن تقديم الطلب/الملف لاستعادة الجنسية الرومانية مجاني، ولا تتحمل السلطات الرومانية أي رسوم أو ضرائب لاستعادة الجنسية. لا يمكن تقديم طلبات منح الجنسية الرومانية إلا شخصيًا في المقر الرئيسي لهيئة الجنسية الوطنية في رومانيا أو في البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية لرومانيا في الخارج.

تحذير من الوسطاء

ووفقاً للأحكام القانونية، لا يجوز تقديم الطلبات عن طريق أشخاص آخرين بموجب توكيل رسمي أو عن طريق كيانات أو شركات اعتبارية. لذلك، نوصي بالحذر إذا تم عرض بدائل مختلفة على المتقدمين لمنح الجنسية الرومانية من قبل أطراف ثالثة. يتم منح الجنسية الرومانية من قبل السلطات الرومانية المختصة على أساس وثائق مقدم الطلب التي تثبت النسب من مواطن روماني سابق بعد تحليل دقيق للوثائق المقدمة، بما في ذلك التحقق من صحتها. بالإضافة إلى ذلك، من أجل استعادة الجنسية الرومانية، يجب أن يكون المتقدمون قادرين على التواصل باللغة الرومانية، وكذلك الاندماج بشكل مناسب في المجتمع الروماني.