تحذير من صفحات تنتحل صفة رسمية للإيقاع بالسوريين لتجديد جوازات سفرهم

تأكد أريبيان بزنس من جهات رسمية ما يحذر منه ناشطون سوريون تحدثوا للموقع حول تعرضهم لمحاولات احتيال من صفحات ظهرت على مواقع إنترنت تنتحل صفة رسمية بعناوين تشابه نطاق العنوان الرسمي وهو (https://ecsc.gov.sy) وبدلا من اسم النطاق الرسمي (.gov.sy) يستخدم محتالون نطاق مدونات غوغل ومواقع أخرى ( العنوان المزور بنطاق من غوغل ( ecsc expat sy blogspot com ).

وتحدث “م. س” سوري مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، لـ أريبيان بزنس. انه كاد ان يكون ضحية لهذه المواقع المزيفة حيث قام بمراسلتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتواصل مع الصفحة وتم الرد عليه وايهامه بأنهم جهة رسمية.

وتابع “م. س”: في البداية لم اشعر بأي شيء يثير الشكوك وكان يجيب على كل الاسئلة التي طرحتها.

وأضاف “م. س”: ولكن عندما اخبرني بأرسال الاوراق المطلوبة عبر شركة توصيل حصراً، وانه سيرسل لي رابط الدفع الالكتروني، شعرت بغش وراودتني شكوك، ولدى سؤاله عن امكانية إجراء اتصال هاتفي من رقم الوزارة للأطمئنان انه موظف رسمي و لا ينتحل صفة الوزارة، رد غاضبا بل هدد بتعطيل المعاملة في حال تقدمي بالأوراق.

وأكدت القنصلية السورية في سلطنة عمان، لـ أريبيان بزنس، انه لايوجد لديها صفحة على فيسبوك، ومن يريد التواصل معها فقط عن طريق الايميل.