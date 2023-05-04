تحذير من سيول في السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على محافظات الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق:

الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية.

وذكر المركز، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصاحبة لزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.