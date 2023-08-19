تحذير من سيول الأمطار في كل مناطق المملكة العربية السعودية

يحذر الدفاع المدني السعودي من الأمطار والسيول في كل مناطق المملكة العربية السعودية، وأعلن الدفاع المدني ضرورة تقيد الجميع بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار، في ظل الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

ويتوقع اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد. وكذلك رياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، الرياض والشرقية, في حين يستمر توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

#الدفاع_المدني يهيب بالجميع التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار، في ظل الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/fFL6pCNtDd — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 18, 2023