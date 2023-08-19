سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

تحذير من سيول الأمطار في كل مناطق المملكة العربية السعودية

سامر باطر by سامر باطر

يحذر الدفاع المدني السعودي من الأمطار والسيول في كل مناطق المملكة العربية السعودية، وأعلن الدفاع المدني ضرورة تقيد الجميع بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار، في ظل الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

ويتوقع اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد. وكذلك رياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، الرياض والشرقية, في حين يستمر توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...