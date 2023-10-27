تحذير من سموم خطرة في الشوكلاته

تحذر مجلة حماية المستهلك الأمريكية كونسيومر ريبورتس من الحلوى المفضلة حول العالم ألا وهي الشوكولاتة والتي تبين أن ثلث أنواعها ملوثة بالرصاص والكادميوم، وهما معدنان ثقيلان يرتبطان بمشاكل صحية خطيرة، بحسب نتائج اختبارات جديدة على مستويات المعادن الثقيلة في أنواع من الشوكولاتة والأطعمة المصنوعة منها.

وفي منتجات الشوكولاتة، يتركز الرصاص والكادميوم في الكاكاو، وهو المكون الذي يعطي الشوكولاتة نكهتها المميزة. تميل الشوكولاتة الداكنة إلى احتواء مستويات أعلى من الكاكاو. لكن منتجات الشوكولاتة الأخرى تحتوي أيضًا على الكاكاو بكميات متفاوتة، بدءًا من مسحوق الكاكاو، وهو كاكاو نقي بشكل أساسي، إلى شوكولاتة الحليب، والتي يمكن أن تحتوي على القليل جدًا. أراد خبراء كونسيومر ريبورتس معرفة ما إذا كانت الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكاكاو تشكل خطرًا، لذلك قاموا باختبار 48 منتجًا مختلفًا في سبع فئات – مسحوق الكاكاو، ورقائق الشوكولاتة، وألواح شوكولاتة الحليب، وخليط البراونيز، وكعكة الشوكولاتة، والشوكولاتة الساخنة. وأضافوا أيضًا عددًا قليلًا من ألواح الشوكولاتة الداكنة إلى اختبارهم. وجاءت المنتجات من علامات تجارية ذات أسماء كبيرة مثل هيرشي، وجيرارديلي، ونستله؛ وتجار التجزئة . وكما هو متوقع، تميل الشوكولاتة الداكنة إلى احتواء مستويات أعلى من المعادن الثقيلة وشوكولاتة الحليب أقل. ويقول القائمون على الاختبار ” كل منتج قمنا باختباره كان يحتوي على كميات يمكن اكتشافها من الرصاص والكادميوم،” كما يقول جيمس إي. روجرز، والمدير والقائم بأعمال رئيس قسم اختبار سلامة المنتجات في المؤسسة. “كان ستة عشر منتجًا من أصل 48 منتجًا تحتوي على كميات مثيرة للقلق بالنسبة لواحد على الأقل من المعادن الثقيلة – وفي بعض الحالات أكثر من ضعف الحد المسموح به”.

يمكن العثور على المعادن الثقيلة في العديد من الأطعمة، مثل الزرنيخ الموجود في الأرز، والزئبق الموجود في بعض أنواع الأسماك، والكادميوم الموجود في السبانخ، والرصاص الموجود في الجزر والبطاطا الحلوة.

ويمكن أيضًا أن تتعرض لها من خلال مياه الشرب أو البيئة المحيطة بك (مثل طلاء الرصاص). كل هذه المصادر يمكن أن تتراكم، لذلك من المهم أن تكون على دراية بالمسارات المختلفة التي تساهم في تناولك الإجمالي للمعادن الثقيلة. قد تكون الشوكولاتة مجرد أحد العوامل المساهمة في مستويات المعادن الثقيلة بشكل عام، ولكنها طعام شائع يتناوله الأطفال والبالغون وليست جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي لأي شخص. لذلك فمن المنطقي محاولة الحد من كمية المعادن الثقيلة التي يحصل عليها الناس من الشوكولاتة. يعد التعرض للمعادن الثقيلة مصدر قلق كبير عند الأطفال وأثناء الحمل، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ والجهاز العصبي، مما يسبب تأخر النمو ومشاكل في التعلم والسلوك، وأكثر من ذلك. ولكن يمكن أن يتعرض البالغون أيضًا لآثار سلبية. على سبيل المثال، تم ربط التعرض المتكرر للرصاص بتثبيط جهاز المناعة، ومشاكل الإنجاب، وتلف الكلى، وارتفاع ضغط الدم. الرصاص والكادميوم هما المعدنان الثقيلان اللذان وجدت اختبارات المؤسسة أنهما الأكثر إشكالية في الشوكولاتة. تشير الأبحاث إلى أن الرصاص والكادميوم يدخلان إلى الكاكاو بطرق مختلفة. بالنسبة للكادميوم، يبدو أن نبات الكاكاو يمتصه من التربة. ومع ذلك، يمكن أن يترسب الرصاص على حبوب الكاكاو بعد الحصاد، ربما من الغبار والتربة عندما تجف الحبوب في الهواء الطلق. تم العثور على هذين المعدنين في المواد الصلبة للكاكاو، والتي تشكل الكاكاو مع زبدة الكاكاو. ولهذا السبب تميل المنتجات الغنية بمواد الكاكاو الصلبة، مثل الشوكولاتة الداكنة ومسحوق الكاكاو، إلى احتواءها على نسبة أعلى من المعادن الثقيلة.