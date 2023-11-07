فريق التحرير by فريق التحرير

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تحذير من خسارة حسابات غوغل للبريد والصور وغيرها الشهر القادم

حذف الحسابات الخاملة في خدمات جيميل وغيرها من غوغل بشهر ديسمبر

فريق التحرير by فريق التحرير
تحذير

تحذر غوغل المشتركين بخدماتها من البريد الإلكتروني والصور وحتى الوثائق وغيرها من أنه مضطرة لحذف الحسابات الخاملة تجنبا لمخاطر أمنية مثل اختراقها لأهداف خطرة، وذلك التحذير يأتي لاعتبارات عديدة وسيبدأ التخلص من هذه الحسابات في شهر ديسمبر القادم حيث بدأت الشركة مؤخرا بفرض استبدال كلمات المرور بما يسمى مفاتيح المرور.

وترسل غوغل تنبيهات لبعض المشتركين لتدارك الإجراء القادم بحذف البيانات والملفات في الحسابات الخاملة والتي تشمل حسابات جيميل وحسابات كل من الصور والوثائق والتقويم، لديها اعتبارا من الشهر القادم بحسب بيان الشركة في مدونتها. وقالت الشركة تحت عنوان تحديث سياسات الحسابات الخاملة إنها تسعى لمنع عمليات انتحال الشخصية وسرقة البيانات في تلميح إلى خشيتها من استخدام الحسابات الخاملة من قبل آخرين. وسيكون عليك إما تنزيل الملفات من صور وغيرها إلى جهازك أو التخلص منها في حال كنت قادرا على تسجيل الدخول في الحسابات القديمة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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