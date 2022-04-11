تحذير من تهاوي العملات المشفرة قبل يونيو القادم

نقلت بلومبرغ عن آرثر هايز المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة العملات المشفرة بيتمكس BitMEX، أن ارتباط العملات المشفرة بأداء أسهم التقنية يعني أن عملة بيتكوين وهي أكبر عملة مشفرة بحسب قيمتها السوقية، ستهوي إلى أقل من 30 ألف دولار للقطعة. وأضاف بالقول إن ميل بيتكوين إلى التحرك بتناغم يعكس أداء أسهم شركات التكنولوجيا يعني أن أكبر عملة مشفرة قد تنخفض إلى 30،000 دولار بحلول يونيو .

وأضاف هايز في تدوينة اليوم الإثنين ، إن نفس الديناميكية يمكن أن تدفع سعر عملة إيثر إلى 2500 دولار. تم تداول التوكنات عند حوالي 42300 دولار و 3180 دولارًا على التوالي في الساعة 12:43 مساءً. في هونغ كونغ. قال هايز إنه يتحوط في صفقاته في البورصة لانهيار أسعار العملات المشفرة ولديه طلبات قائمة للبيع على المكشوف حتى شهر يونيو على كلتا العملتين، بينما أشار إلى أنه يراهن على العملات المشفرة على المدى الطويل.

يذكر أن أسهم شركات التكنولوجيا تتأثر سلبا برفع أسعار الفائدة بحسب صحيفة نيويورك تايمز، وتتجه الأنظار إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل من نطاقه الحالي البالغ 0.25٪ إلى 0.5٪ ليصبح 1٪ في اجتماعه القادم في 4 مايو.

وتراجع اليوم سعر البيتكوين وهي العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم بنسبة 0.44% ليصل إلى 42,645.00 دولار.