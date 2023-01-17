أكدت سلطات الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس في الجزائر قيام بعض الجزارين ببيع لحوم القطط على أنها لحوم أرانب ودعت المواطنين إلى توخي الحذر.

وكشفت الدائرة، بحسب صحيفة “الشروق” الجزائرية، أن بعض الجزارين ببلدية جسر قسنطينة يبيعون لحوم القطط على أساس أنها لحوم الأرانب.

وطالبت المواطنين توخي الحيطة والحذر، والتأكد من وجود رأس وذيل الأرانب ملتصقاً بالذبيحة عند اقتناء هذه اللحوم.

وقال المسؤول في منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي في منشور عبر فيسبوك إنه تم تقديم تعليمات للجزارين وليس على مستوى جسر قسنطينة فقط، بترك رأس وأقدام الأرنب في الذبيحة المعروضة.

وتشهد الأسواق الجزائرية ارتفاعاً في أسعار اللحوم لأسباب متنوعة منها نقص العرض، وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة الذي ازدادت بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، والحرب في أوكرانيا التي كان لها الأثر المباشر في زيادة تكلفة سعر اللحوم بصفة عامة. بالإضافة إلى عدم إقبال الشباب على تربية المواشي واقتصارها على كبار السن، وذلك بحسب تصريحات سابقة لرئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار.