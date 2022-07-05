سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المالطاقة

تحذير من انهيار أسعار النفط لمستوى 65 دولار بسبب الركود

سامر باطر by سامر باطر

اشارت بلومبرغ إلى تحذير سيتي جروب من أن سعر النفط قد ينهار إلى 65 دولارًا بحلول نهاية العام بسبب الركود.

وحذرت شركة سيتي جروب من أن النفط الخام قد ينهار إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول نهاية هذا العام وأن ينخفض إلى 45 دولارًا بنهاية عام 2023 إذا حدث ركود معوق للطلب.

وقال محللون من بينهم فرانشيسكو مارتوتشيا وإيد مورس في تقرير إن تلك التوقعات تستند إلى عدم وجود أي تدخل من قبل منتجي أوبك + وتراجع استثمارات النفط. وجرى تداول خام برنت ، خام القياس العالمي ، في أحدث تداول بالقرب من 113 دولارًا للبرميل اليوم.

وقفزت أسعار النفط هذا العام بعد غزو أوكرانيا ، وتحاول البنوك الآن رسم مسارها حتى عام 2023 مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة مع تزايد مخاطر الركود. وقارنت توقعات سيتي جروب حال سوق الطاقة الراهنة بأزمات السبعينياتن و لا يتوقع الاقتصاديون في البنك أن تغرق الولايات المتحدة في الركود حاليا.

وقال محللو سيتي في مذكرة الخامس من تموز (يوليو): “بالنسبة للنفط ، تشير الأدلة التاريخية إلى أن الطلب على النفط يتحول إلى حالة سلبية فقط في أسوأ فترات الركود العالمي”. “لكن أسعار النفط تنخفض في جميع فترات الركود إلى التكلفة الهامشية تقريبًا.”

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...