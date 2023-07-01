تحذير من السفر إلى فرنسا مع نهب متجر أسلحة واعتقال أكثر من ألف متظاهر

أصدرت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة تحذيرًا من السفر إلى فرنسا وسط احتجاجات عنيفة بعد إطلاق الشرطة النار على مراهق، فيما تشهد مدن فرنسية مجددا أعمال شغب بشأن وحشية الشرطة أمس الجمعة لليلة الرابعة فيما أكدت الشرطة أمس الجمعة أن مثيري شغب فرنسيين نهبوا متجراً للسلاح في وسط مرسيليا، ثاني كبرى المدن الفرنسية، واستولوا على بعض بنادق الصيد لكن دون ذخيرة. واندلهعت الاضطرابات بعد إطلاق شرطي النار على مراهق 17 عاماً فلقي حتفه خلال فحص مروري، في الأراضي الفرنسية خارج فرنسا بما في ذلك غينيا الفرنسية في أمريكا الجنوبية وجزيرة مارتينيك بالكاريبي.

بالأرقام

أكثر من 50 مدينة وبلدة في فرنسا شهدت احتجاجات على وحشية الشرطة.

اعتقلت السلطات أكثر من ألف شخص-1311- بينهم أطفال بعمر 13 سنة رغم إيقاف خطوط النقل.

أصيب نحو 150 شرطيا خلال أعمال الشغب ليلة أمس الجمعة.

نشرت الشرطة نحو 45 ألف من رجالها عبر فرنسا بعد منتصف الليل، بما في ذلك الوحدات الخاصة.

The Louvre, Paris, France.



The worlds capital of Culture & Love has been invaded.



France has fallen. pic.twitter.com/bVMWrJ0WKT — Concerned Citizen (@cotupacs) July 1, 2023

وفتح مكتب الادعاء العام في فرنسا يوم الخميس، تحقيقا رسميا بتهمة القتل ضد الشرطي الذي أطلق النار على الشاب في نانتير. وقال مكتب الادعاء العام في نانتير إن رجل الشرطة محتجز. وقال عمدة نانتير، باتريك جيري، إن الصبي سوف يُدفن اليوم السبت. فرنسا تشهد مراسم جنازة الشاب نائل بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب.

يذكر أن أعمال عنف اندلعت في باريس مساء الثلاثاء بعد قيام الشرطة بقتل سائق مراهق زعم ضابط بأن الفتى حاول دهس ضباط الشرطة، لكنه سحب مزاعمه بعد نشر لقطات لعملية اطلاق النارـ وشهدت العاصمة الفرنسية إحراق سيارات واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في ليلة من الفوضى بعد مقتل فرنسي جزائري ، 17 عامًا ، برصاص شرطي قال له “سأضع رصاصة في سيارتك”. اتهم الشرطي بـ “إعدام” مراهق مع خروج شبان إلى الشوارع وقيامم بإضرام النار في السيارات والمباني.

وكان نائل م. ، ويعمل سائق توصيل وعمره 17 عامًا ، قُتل بالرصاص على عجلة سيارة مرسيدس في ضاحية نانتير الغربية ، عملية اطلاق النار وصفها شهود بأنها “إعدام” ، وذلك في مقطع فيديو انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مما أثار الغضب من الشرطة بعد أن حاولوا في البداية الادعاء بأنهم فتحوا النار بعد أن صدمهم السائق بسيارته.

إلغاء حجوزات في فرنسا جراء الاضطرابات

بدأت الاحتجاجات العنيفة تلقي بثقلها على قطاع السياحة الذي يشهد إلغاء حجوزات عدا عن تعرض فنادق ومطاعم لأضرار جراء أعمال الشغب.

قال تييري ماركس رئيس الجمعية الرئيسية لأصحاب الفنادق والمطاعم إنه منذ وفاة نائل مرزوق عن 17 عاما خلال تدقيق مروري في نانتير في ضاحية باريس الثلاثاء “شهدت الفنادق الأعضاء في الجمعية موجة من إلغاء الحجوزات في جميع المناطق المتضررة جراء التخريب والصدامات”.

وقال ماركس الجمعة إنه يتلقى رسائل يومية من أصحاب هذه المؤسسات التي تعرضت “لهجمات ونهب وتخريب، بما في ذلك بعض المطاعم والمقاهي”.



وأضاف “مؤسساتنا هي في جوهرها أماكن ضيافة وأحيانًا ملاجئ وأماكن للمساعدة في حالات الأزمات. لا ينبغي تحميلها عواقب الغضب الذي لا يد لها فيه، ونحن ندين هذه الأعمال”.

وتوجه ماركس إلى السلطات طالبًا منها أن تفعل “كل شيء” لضمان سلامة العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم في أكثر الوجهات السياحية شهرة في العالم.

من جانبه، دعا اتحاد متاجر التجزئة الفرنسي الشرطة إلى تعزيز التدابير الأمنية حول المتاجر. وقال المدير الإداري للاتحاد جاك كريسيل إن أعمال الشغب “أدت إلى أعمال نهب على نطاق واسع … تم تخريب أو نهب أو إحراق أكثر من مائة من متاجر المواد الغذائية أو غير الغذائية المتوسطة والكبيرة”.

وأضاف كريسيل أن هذه الحوادث “خطيرة للغاية وكلفتها باهظة للغاية”. وأوضح أنه طلب من وزراء الاقتصاد والداخلية والتجارة التحرك واتخاذ إجراءات.

وقالت غرفة التجارة بباريس إيل دو فرانس إنها تعمل على نشر فرقها “لتقديم الدعم الضروري والمساعدة الفنية، لا سيما فيما يتعلق بضمان استمرار العمليات وتعويضات التأمين وما إلى ذلك”، للتجار ومدراء الشركات المتضررة.