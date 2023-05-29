سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تحذير من السفر إلى الولايات المتحدة من كندا مع تصاعد حوادث إطلاق النار الجماعية

سامر باطر by سامر باطر

أصدرت كندا تحذيرا شديدا من السفر إلى للولايات المتحدة مع ارتفاع وتيرة حوادث عمليات إطلاق النار الجماعية وتلفت إلى “ خطر التواجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ ” وتحذر حكومة كندا مواطنيها بضرورة اتباع إرشادات السفر و”التعرف على كيفية الاستجابة والتصرف في حال التواجد في حالة إطلاق نار ” عند زيارة الولايات المتحدة ، في ضوء تصاعد العنف بالأسلحة في البلاد.

تذكر صفحة معلومات السفر التابعة للحكومة الكندية المسافرين بتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات الأمنية عند زيارتهم للولايات المتحدة ، مع الإشارة بشكل خاص إلى شيوع العنف المسلح في أمريكا. يشير تحذير السفر الرسمي ، الذي تم تحديثه آخر مرة في 19 مايو 2023 ، إلى أن “معدل حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة مرتفع”.

تتكرر حوادث إطلاق النار الجماعية مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى وقوع إصابات. على الرغم من أن السائحين نادرًا ما يتورطون بهذه الحوادث إلى أنه هناك خطر التواجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ “. ويتسم العنف المسلح بازدياد تصاعدي في حالات إطلاق النار الجماعي والوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية في السنوات الأخيرة ، مع وقوع أكثر من 200 حادثة إطلاق نار جماعي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 وحده ، وفقًا لبيانات أرشيف عنف السلاح.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...