حذر رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة من أنه بدون الحصول على تمويل من مليارات الدولارات الإضافية لإطعام ملايين الجياع ، سيشهد العالم زعزعة لاستقرار الدول و هجرة جماعية ، وأطفال وبالغين يتضورون جوعًا خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة بحسب أسوشيتد برس.

قال ديفيد بيزلي إنه كان يبلغ القادة في الغرب وأوروبا أنه بينما هم يكرسون كل شيء على أوكرانيا وروسيا ، “من الأفضل ألا تنسوا ما يجري في الجنوب وجنوب شرق مناطقكم لأنني أستطيع أن أؤكد أنكم على وشك أن تجدوا تلك الأزمات في مقدمة أولوياتكم إذا واصلتم إهمال ما يجري الآن”. وقال إنه مع وجود ثروة تبلغ 400 تريليون دولار على هذا الكوكب ، لا يوجد سبب لموت أي طفل من الجوع. قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إن على القادة إعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية التي سيكون لها أكبر الأثر على الاستقرار في المجتمعات حول العالم. وأشار إلى العديد من الأماكن ذات الأولوية – مثل منطقة الساحل الأفريقي وكذلك الشرق بما في ذلك الصومال وشمال كينيا وجنوب السودان وإثيوبيا، وكذلك سوريا التي سيكون لما سيجري فيها تبعات على الأردن ولبنان. كذلك هو الحال مع أمريكا الوسطى والجنوبية حيث أصبح عدد الأشخاص الذين يهاجرون إلى الولايات المتحدة الآن خمسة أضعاف ما كان عليه قبل عام ونصف.

وقال بيزلي في مقابلة صحفية قبل أن يغادر منصبه لسفيرة الولايات المتحدة سيندي ماكين الأسبوع المقبل ، إنه “قلق للغاية” من أن برنامج الأغذية العالمي لن يجمع الـ23 مليار دولار التي يحتاجها البرنامج هذا العام لمساعدة الملايين من الاشخاص المحتاجين قال: ” بصراحة تامة في هذه المرحلة ، سأفاجأ إذا حصلنا على 40٪ منها “. في العام الماضي ، جمع بيزلي 14.2 مليار دولار لبرنامج الأغذية العالمي ، أي أكثر من ضعف الـ 6 مليارات دولار في عام 2017 ، وهو العام الذي تولى فيه منصب المدير التنفيذي. ساعدت هذه الأموال أكثر من 128 مليون شخص في أكثر من 120 دولة ومنطقة.

(سيندي ماكين/ أرملة جون ماكين ستتولى منصب ئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم)

مع الجياع والأكثر ضعفاً في العالم خلال ما يمكن وصفه بأنه أزمات غير مسبوقة أثرت بشدة على الأمن الغذائي العالمي.