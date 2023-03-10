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تحذير من استخدام أو تداول مكملين غذائيين في الإمارات

حذرت دائرة الصحة أبوظبي من تداول أو استخدام مكملين غذائيين لاحتوائهما على مواد قد ينتج عنها أعراض جانبية

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حذرت دائرة الصحة من تداول أو استخدام hgمكملين hgغذائيين لاحتوائهما على مواد قد ينتج عنها أعراض جانبية

حذرت دائرة الصحة في العاصمة الإماراتية من تداول أو استخدام مكملين غذائيين لاحتوائهما على مواد قد ينتج عنها أعراض جانبية.

وحذرت دائرة الصحة – أبوظبي أفراد المجتمع من شراء أو استخدام المكملين الغذائيين Monster Rabbit Honey” و “أكياس عسل king mood”، حيث أظهر التحليل المخبري الذي أجرته الدائرة احتوائهما على مواد دوائية لم يتم التصريح عن وجودها على عبوة المنتجات، والتي من الممكن أن تتسبب في أعراض جانبية خطيرة تؤثر على الصحة العامة للمستخدم.

ونوهت الصحة أنه في حال استخدام أي من مكملين الغذائيين والشعور بأي عرض جانبي، يرجى طلب المشورة الطبية فوراً من قبل أحد أخصائي الرعاية الصحية.

ودائرة الصحة في أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في العاصمة الإماراتية، ومن ضمن أهداف الدائرة تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع عن طريق رصد الوضع الصحي العام للسكان في الإمارة.

وتعمل الدائرة أيضاً على وضع استراتيجية النظام الصحي ومراقبة وتحليل الوضع الصحي للسكان وأداء النظام. وبالإضافة إلى ذلك ترسم الدائرة إطار العمل التنظيمي للنظام الصحي، وتقوم بعمليات التفتيش على تطبيق اللوائح التنظيمية، وبفرض تطبيق المعايير، وتشجيع تبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً وتحقيق مستهدفات الأداء لدى كافة الجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية في الإمارة.

كما تعنى الدائرة أيضاً بإطلاق البرامج الصحية المجتمعية وزيادة الوعي وتبني معايير الحياة الصحية بين سكان الإمارة، بالإضافة إلى تنظيم نطاق تغطية الخدمات وأقساط الضمان الصحي ومعدلات السداد في النظام الصحي في إمارة أبوظبي.

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