دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل.

وقال الدفاع المدني، في بيان، إن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا والخرمة وبحرة وخليص والكامل والجموم، إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة والمجمعة والزلفي وثادق ورماح وشقراء وضرما والغاط والخرج وعفيف والدوادمي والقويعية والسليل ووادي الدواسر والأفلاج والمزاحمية والدرعية وحريملاء، ومناطق المدينة المنورة وعسير والباحة وجازان ونجران وحائل والقصيم.

#الدفاع_المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة. pic.twitter.com/4dgEGO62Kv — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 4, 2023

وأضاف أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية تشمل الدمام والجبيل والقطيف والأحساء وحفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي وقرية العليا.

وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعاد عـن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار غزيرة في عموم المملكة





