يحذر غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، من إن تركيز تفوق الذكاء الاصطناعي في يد عدد قليل من شركات التكنولوجية المهيمنة يخلق مخاطر خطيرة يمكن أن تؤدي إلى أزمة مالية حتمية في أواخر العقد الحالي ما لم يتم ضبط قدرات الاحتكارات التكنولوجية.

وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أشار جينسلر إلى أنه نظرًا لأن المزيد من شركات وول ستريت تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن اي خلل في الصفقات ورصد تحركات السوق، فإن العديد من المؤسسات قد تبني قراراتها على ذات نماذج البيانات المتوفرة لدى منافسيها، وقال جينسلر إن عقلية القطيع التي تتبع ذلك يمكن أن “تقوض الاستقرار” وتطلق العنان عن غير قصد لأزمة أخرى من شأنها أن تؤدي إلى الركود.

ويحث جينسلر أن تضطلع الهيئات التنظيميةبإدارة المخاطر التي يفرضها تركيز التفوق في منصات الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي، ولفت إلى أنه بدون تدخل سريع فسيكون من المستحيل تجنب تسبب الذكاء الاصطناعي بأزمة مالية في غضون عقد من الزمن.

(تحتكر شركات أمريكية عملاقة أهم مكونات الذكاء الاصطناعي الأساسية الثلاثة وهي قدرات الحوسبة العالية من العتاد والبرامج و بيانات التدريب الهائلة، والخوارزميات، و هي المكونات الثلاثة الرئيسية لتقدم الذكاء الاصطناعي عبر التعليم الآلي).

وأضاف أن المخاطر المحتملة للتكنولوجيا تتقاطع مع الأسواق المالية وتنبع من النماذج التي صاغتها شركات التكنولوجيا التي تقع خارج نطاق صلاحيات هيئات الرقابة في وول ستريت. ويشير قائلا. “إنها قضية استقرار مالي يصعب معالجتها لأن معظم اللوائح التنظيمية تتعلق بالمؤسسات الفردية، والبنوك الفردية، وصناديق أسواق المال الفردية، والوسطاء الأفراد، لكن المشكلة تكمن بمسألة متخصصة بقطاع محدد حيث قد تعتمد العديد من المؤسسات على نفس النموذج الأساسي من ذات البيانات.

واقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يوليو قاعدة تتناول تضارب المصالح المحتمل في تحليلات البيانات التنبؤية، لكنها ركزت على النماذج الفردية التي ينشرها تجار الوساطة ومستشارو الاستثمار.

تحرك الاتحاد الأوروبي بسرعة، حيث قام مسؤولوه بصياغة تدابير صارمة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في قانون رائد من المقرر أن تتم الموافقة عليه بالكامل بحلول نهاية العام. ومع ذلك، تقوم الولايات المتحدة بمراجعة التكنولوجيا لتحديد جوانبها التي تتطلب تنظيمًا جديدًا وما الذي يخضع للقوانين الحالية.

واعتمدت وول ستريت بالفعل الذكاء الاصطناعي بعدة طرق، بدءًا من تقديم المشورة الروبوتية وحتى عمليات فتح الحساب وفي تطبيقات الوساطة. لكن جينسلر يشعر بالقلق من أن قرارات اللاعبين المهيمنين على السوق قد تقوض الاستقرار المالي وتطلق العنان لأزمة مالية مقبلة.

من هم اللاعبون الكبار في الذكاء الاصطناعي؟

هم أعلى الشركات من جهة القيمة السوقية في العالم، التي تتجاوز قيمتها حاجز التريليون دولار

بضع شركات وهي: أبل، ومايكروسوفت، وألفابت (غوغل)، وأمازون و إنفيديا، وميتا مالكة فيسبوك. وإنتل، وشركات أخرى في قطاعات أفقية مثل النقل والتجارة والتعليم والتصنيع.

تمتلك هذه الشركات مراكز بيانات ضخمة تتيح لها قدرات حوسبة بلا حدود مع كم هائل من البيانات التي تغذي أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء هذه الأدوات.

كل مجالات الحياة والاقتصاد

يقلب الذكاء الاصطناعي “قواعد اللعبة” في كل شيء فالأمر ليس مجرّد روبوت دردشة نستطيع التواصل معه ويجوب الإنترنت بحثاً عمّا نأمره به كما نلمسه حاليا، فهناك قطاعات اقتصادية عديدة سيتحدد التفوق فيها لمن لديه إمكانيات أكبر في أدوات الذكاء الاصطناعي-

هناك أيضا تجهيز ترسانة عسكرية ستقلب موازين القوى في أي معركة وتجعل من الكثير من الأسلحة مجرد خردة أصابها التقادم من حاملات الطائرات التي يمكن أن تتعطل أو تدمر كليا بطائرة مسيرة صغيرة وحتى باقي أنواع العتاد، إذ لا يقتصر التنافس في الذكاء الاصطناعي ايضا على القطاعات الاقتصادية مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل والترفيه والأمن، بل يشمل حتى المجال العسكري بين الدول وهو الأولوية بالأصل.

شهد سبتمبر اجتماع قادة شركات عملاقة تقود سباق الذكاء الاصطناعي في قمة أمريكية مغلقة، حيث اجتمع أعضاء من الكونغرس الأمريكي بقادة الشركات العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي لضبط إيقاع سباق أشبه بسباق تسلّح لضمان التفوق الأمريكي في هذا القطاع. وتصدر إيريك شميت قائمة الحضور بين قادة التكنولوجيا في ذلك الاجتماع المغلق الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل والذي يتولى مهمة تزويد الجيش الأمريكي بأحدث الذكاء الاصطناعي لمواجهة الصين، ويتصدر شميت خطط الإدارة الأمريكية لضمان هيمنتها التكنولوجية كما ظهر في برنامج “لونغر تليغرام” (Longer Telegram) وهو تقرير لمجموعة إستراتيجيات لمواجهة الصين، جمعه إريك شميت الرئيس التنفيذي السابق لشركة “ألفابت” (Alphabet ) الشركة الأم لشركة “غوغل” ، وأول رئيس للمجلس الاستشاري للابتكار بوزارة الدفاع. الاجتماع السري ضم 20 من قادة التكنولوجيا والشخصيات المؤثرة في هذا المجال، على رأسهم الرؤساء التنفيذيون لكلّ من غوغل وأي بي إم وميتا ومايكروسوفت وإنفيديا وأوبن إي أي وبالانتير وإكس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس التنفيذي السابق لغوغل إريك شميدت، في الإحاطة التي رشحت منها تفاصيل قليلة أبرزها رؤية مارك زاكربيرغ بأنّه من الضروري التحوط في وجهة المنافسة الصينية بقوله إنه من الأفضل تحديد المعايير المرتبطة بتشريعات الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات الأميركية التي يمكنها العمل مع الحكومة لتشكيل هذه النماذج في القضايا المهمة، أي أن مارك يطالب بأنظمة ذكاء اصطناعي عالمية تديرها الشركات الأميركية، مع الحرص على تعزيز سبل الحفاظ على الهيمنة الأميركية في قطاع الذكاء الاصطناعي في مواجهة الصين.