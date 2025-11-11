تحذير مراكز التسوق السعودية من خسارة الزوار والإيرادات بسبب التغيرات السكانية

يحذر فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك، مراكز التسوق في السعودية، إلى ضرورة عاجلة بالتأقلم مع تركيبة سكانية شابة تمثل 63% من السكان تحت سن 30 عاماً. وأوضح دوراني في مقابلة مع “الشرق” أن هذا الواقع يفرض على المشغلين والمطورين ضرورة توفير تجارب متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والتعليم والخدمات الصحية داخل المولات. وأشار إلى أن 71% من المستهلكين ينفقون بين 100 و400 ريال في كل زيارة، ما يعني أهمية استقطابهم عبر بيئة ملائمة لاحتياجاتهم. وذكر التقرير أن قطاع التجزئة في السعودية يشهد تحوّلاً سريعاً في ظل ارتفاع إنفاق المستهلكين إلى 1.41 تريليون ريال في 2024، مع تصدر الرياض للمساحات التأجيرية بمساحة تتجاوز 4.17 مليون متر مربع ونسب إشغال مرتفعة، فضلاً عن استعداد السوق لاستقبال 3.4 مليون متر مربع جديدة بحلول 2028. وحذر دوراني من أن المراكز التي لا توفر هذه التجارب المتكاملة ستواجه تراجعاً في إقبال المستهلكين. يأتي هذا التوجه في إطار رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع العقاري وتلبية احتياجات السكان الشباب الذين يبحثون عن مراكز تسوق تقدم أكثر من مجرد أماكن لشراء السلع، بل تجارب متكاملة ومتنوعة تشمل الترفيه والتعليم والخدمات الصحية، ما يعكس تحولاً هاماً في مشهد التجزئة والاقتصاد الوطني. ​