تحذير دول المتوسط من عواصف مدمرة بعد عاصفة دانيال بسبب الاحتباس الحراري

أشار تحليل لرويترز أن عاصفة دانيال قد تتكرر دوريا لتهدد دول البحر الأبيض المتوسط بعواصف مدمرة بسبب الاحتباس الحراري، ويحذر الخبراء من أن الضرر سيكون بالغ الشدة في الدول التي لا تملك القدرة على الاستجابة الكافية كما هو الحال مع ليبيا والنكبة الكبرى التي ضربت مدينة درنة.

قبل أن تضرب العاصفة دانيال، حذر عالم الهيدرولوجيا عبد الونيس أ. ر. عاشور من جامعة عمر المختار الليبية من أن الفيضانات المتكررة للوادي تشكل تهديدًا لدرنة. ومع ذلك، فإن اليونان التي تتمتع بموارد أفضل كافحت للتعامل مع قوة العاصفة دانيال. وجرفت المنازل وانهارت الجسور ودمرت الطرق وسقطت خطوط الكهرباء وماتت المحاصيل في سهل ثيساليا الخصب. وقالت السلطات اليونانية يوم الاثنين إنه تم إجلاء أكثر من 4250 شخصا من القرى والمستوطنات في المنطقة.

وقال خبير المناخ كريستوس زيريفوس، الأمين العام لأكاديمية أثينا، إن بيانات العواصف لم يتم تجميعها بالكامل بعد، لكنه قدر أن كمية الأمطار التي تهطل على ليبيا تعادل 1000 ملم (متر واحد) التي سقطت على ثيساليا في وسط اليونان في عام 2011.

وقال إنه كان “حدثا غير مسبوق” وأن الأمطار غمرت المنطقة أكثر من أي وقت مضى منذ بدء رصد كمية الأمطار في منتصف القرن التاسع عشر.

وأضاف: “نتوقع حدوث مثل هذه الظواهر في كثير من الأحيان”. لكن الخبراء قالوا إن التأثير على البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط سيكون متفاوتا، وسيكون أكثر تدميرا بالنسبة للدول التي لديها أقل الوسائل للاستعداد.

وليبيا، التي عانت أكثر من عقد من الفوضى والصراع والتي لا تزال ليس لديها حكومة مركزية يمكنها الوصول إلى جميع أنحاء البلاد، معرضة للخطر بشكل خاص.

لقطة بالأقمار الاصطناعية لمدينة درنة قبل وبعد الإعصار

وقالت ليزلي مابون، المحاضرة في النظم البيئية بكلية لندن للأبحاث، إن “الوضع السياسي المعقد وتاريخ الصراع الذي طال أمده في ليبيا يشكلان تحديات أمام تطوير استراتيجيات التواصل بشأن المخاطر وتقييم المخاطر، وتنسيق عمليات الإنقاذ، وكذلك احتمال صيانة البنية التحتية الحيوية مثل السدود”.

تشكلت العاصفة دانيال في 4 سبتمبر/أيلول، وسبق الإشارة إلى هذه الظاهرة المستجدة منذ سنوات قليلة بالعبارة المعروفة باسم “ميديكين نسبة إلى البحر الأبيض المتوسط (ويشار لها باسم من مقطع من عبارة عاصفة بالإنكليزية medicane)”، ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ في حدوث عواصف أكثر قوة بعد وشهدت اليونان تدمير المنازل والجسور واجتاحت عاصفة دانيال ليبيا لتدمر ربع مدينة درنة الليبية .

و تسببت العاصفة دانييل، التي أحدثت دمارًا عبر البحر المتوسط في الأسبوع الماضي، في مقتل 15 شخصًا في وسط اليونان حيث تسببت في هطول أمطار أكثر مما سجلت في السابق قبل أن تجتاح ليبيا حيث لقي أكثر من 6800 شخصا حتفهم في سيول وفيضانات ضخمة فيما لا تزال الحصيلة النهائية غير واضحة حتى اللحظة.

ومع تحرك العاصفة على طول ساحل شمال أفريقيا، سعت السلطات المصرية إلى تهدئة مواطنيها القلقين بإخبارهم أن دانيال فقد قوته أخيرًا.

لكن ظاهرة الاحتباس الحراري تعني أن المنطقة قد تضطر في المستقبل إلى الاستعداد لعواصف متزايدة القوة من هذا النوع. وقالت سوزان جراي من قسم الأرصاد الجوية في جامعة ريدينغ البريطانية نقلا عن تقرير للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: “هناك أدلة ثابتة على أن تواتر العواصف يتناقص مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، لكن أقوى العواصف ستزداد قوة “.

بالنسبة لليونان، جاءت العاصفة التي تشكلت في الرابع من سبتمبر/أيلول في أعقاب فترة من الحرارة الشديدة وحرائق الغابات. وفي ليبيا، غمرت المياه مدينة درنة التي أغرقت التلال وتحولت إلى نهر جارف في مجرى نهر جاف عادة، مما أدى إلى تحطيم سدين لتجميع المياه واجتياح ربع المدينة الساحلية. ويخشى أن يكون ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

The devastation from storm floods in Libya is truly catastrophic.



At least 5,000 people have died. Many thousands more missing.



How much death and destruction will it take for world leaders to take climate change seriously?

pic.twitter.com/iE1yzM6nmn — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 12, 2023