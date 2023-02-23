تنبيه حول بطاقة الهوية الإماراتية!

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في الإمارات تنبيها الخميس عبر صفحتها على تويتر، نفت فيه صحة المعلومات الواردة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول امكانية حصول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على بطاقة الهوية الإماراتية لقاء رسم.

وقالت في منشورها: “تنفي الهيئة المعلومات الترويجية المنسوبة إليها والمتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تمكين حصول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لبطاقة الهوية الإماراتية لقاء رسم مالي فقط”.

وأضافت: “تهيب الهيئة بالمتعاملين توخي الحذر من الاعلانات المضللة، وتؤكد بأن الإدارج في أنظمة السجل السكاني للحصول على الهوية الإماراتية يتطلب استيفاء المتطلبات الخاضعة للاشتراطات والضوابط وفقا للقرارات المنظمة، والتي لم يطرأ عليها أي تغييرات”.

كما دعت الهيئة أفراد المجتمع بتجاهل الشائعات والسعي للحصول على معلومات صحيحة من القنوات التي الموثقة للهيئة والمصادر الحكومية الرسمية.